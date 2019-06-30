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Кадровый день не за горами?

01.07.2019 16:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Министерстве внутренних дел обсуждают предстоящие кадровые перестановки.

Кадровый день не за горами?
Говорят, новый министр внутренних дел Юрий Караев практически сразу после назначения на должность обозначил примерные расклады – чтобы снять лишнюю напряженность в коллективе. И во время своих первых встреч с подчиненными обсудил кадровую тему.

Пока, если верить нашим источникам, планы такие.

Нынешний заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности генерал-майор милиции Николай Мельченко может уехать в Киев, специальным представителем МВД в Украине. 

Его место займет замминистра генерал-майор Александр Барсуков, который, получается, по должности будет просто курировать другие вопросы.

Первый заместитель министра Иван Подгурский останется в своем кресле, а вот за вопросы идеологии и тыла будет отвечать новый заместитель министра – генерал-майор Олег Хоменко, он сейчас руководит Департаментом охраны МВД.


Кстати, Хоменко, как и Караев, родился не в Беларуси – он из Донецкой области. Еще до назначения Караева министром Хоменко прочили должность командующего внутренними войсками. Сейчас говорят, что командующим будет Игорь Бурмистров, который сейчас исполняет обязанности командующего.

Видимо, не обойдется и без назначений в системе образования. Уже не первую неделю говорят о том, что дни министра образования Игоря Карпенко сочтены. И даже называют имя его преемника. А в Академии управления президента ждут нового ректора. Правда, куда уходит доктор педагогических наук профессор Геннадий Пальчик пока точно неизвестно. Может, в министры?


 
 
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В Министерстве внутренних дел обсуждают предстоящие кадровые перестановки.
 
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