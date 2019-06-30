Литва хочет упростить визовый режим с Беларусью как можно скорее

«Это очень важно, потому что позволит упростить какие-то процедуры, и самое главное – произойдет снижение стоимости консульского сбора. Это важно еще и потому, что в самой Шенгенской зоне подготовлен новый Визовый кодекс. И надо иметь в виду, что после вступления в силу нового кодекса стоимость консульского сбора увеличится до 80 евро для всех стран, которые не будут иметь соглашения об упрощении визового режима. Не хотелось бы попасть в ситуацию, когда новый Визовый кодекс вступит в силу, а соглашение с Беларусью еще нет», – сказал Андрюс Пулокас.









Поправки в визовый кодекс ЕС Европейский совет принял 6 июня, они вступят в силу, вероятно, уже в июле. Применять его на практике начнут через полгода после этого.





Что изменится





Согласно новым визовым правилам, визу будут выдавать 10, а не 15 дней.

Заявки на визу можно будет подавать уже за полгода до поездки, а не за 3 месяца, как сейчас.

Процедура подачи заявки будет полностью электронной.

Есть предложение для стран Шенгена сделать выдачу краткосрочных виз непосредственно на границе. Выдача таких виз будет ограничена, а их получатели смогут находиться только в той стране, где была выдана виза.

Для белорусов документ означает, что визу станет получить проще и быстрее, но и дороже: вместо нынешних 60 она будет стоить 80 евро.





Для граждан России, Армении и Азербайджана размер сбора не изменится. Они будут продолжать платить за визу 35 евро – такая сумма прописана в договорах этих стран с ЕС об упрощении выдачи виз.





Брюссель объясняет, что повышение стоимости необходимо, чтобы приобрести новое программное обеспечение и устроить консульских сотрудников, необходимых для более досконально проверки визовых заявок.