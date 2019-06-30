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Литва хочет упростить визовый режим с Беларусью как можно скорее

01.07.2019 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом литовский посол в нашей стране Андрюс Пулокас заявил в беседе с агентством «Интерфакс». По словам дипломата, Литва как член Шенгенской зоны очень заинтересована в скорейшем подписании соглашения между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима.

«Это очень важно, потому что позволит упростить какие-то процедуры, и самое главное – произойдет снижение стоимости консульского сбора. Это важно еще и потому, что в самой Шенгенской зоне подготовлен новый Визовый кодекс. И надо иметь в виду, что после вступления в силу нового кодекса стоимость консульского сбора увеличится до 80 евро для всех стран, которые не будут иметь соглашения об упрощении визового режима. Не хотелось бы попасть в ситуацию, когда новый Визовый кодекс вступит в силу, а соглашение с Беларусью еще нет», – сказал Андрюс Пулокас.


Поправки в визовый кодекс ЕС Европейский совет принял 6 июня, они вступят в силу, вероятно, уже в июле. Применять его на практике начнут через полгода после этого.

Что изменится


  • Согласно новым визовым правилам, визу будут выдавать 10, а не 15 дней.
  • Заявки на визу можно будет подавать уже за полгода до поездки, а не за 3 месяца, как сейчас.
  • Процедура подачи заявки будет полностью электронной.
  • Есть предложение для стран Шенгена сделать выдачу краткосрочных виз непосредственно на границе. Выдача таких виз будет ограничена, а их получатели смогут находиться только в той стране, где была выдана виза.
Для белорусов документ означает, что визу станет получить проще и быстрее, но и дороже: вместо нынешних 60 она будет стоить 80 евро.

Для граждан России, Армении и Азербайджана размер сбора не изменится. Они будут продолжать платить за визу 35 евро – такая сумма прописана в договорах этих стран с ЕС об упрощении выдачи виз.

Брюссель объясняет, что повышение стоимости необходимо, чтобы приобрести новое программное обеспечение и устроить консульских сотрудников, необходимых для более досконально проверки визовых заявок.

 
 
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Об этом литовский посол в нашей стране Андрюс Пулокас заявил в беседе с агентством «Интерфакс». По словам дипломата, Литва как член Шенгенской зоны очень...
 
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