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Волонтеры Европейских игр уже стали продавать свою форму – вот за сколько

01.07.2019 16:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске Европейские игры только-только закончились, а в сети уже появились объявления о продаже волонтерской формы. Вам не нужна?

В первых нескольких объявлениях форму продают женскую – 44-го и 48-го размера. Например, в одном из сообщений девушка отдает сразу весь комплект: штаны-шорты – за 20 руб., байку – за 35 руб., ветровку тоже за 35 руб., две майки поло – за 17 руб. Даже часы выставлены на продажу – их можно купить за 50 рублей, пишет citydog.by



Еще одна девушка продает байку за 40 рублей. В объявлении указано, что она новая, ни разу не ношеная.



В третьем объявлении тоже распродают весь комплект: верхнюю одежду, шорты и даже кроссовки 38-го размера. Авторка цену не указала, но отметила, что возможен обмен.



Но размещать сообщения о продаже комплектов некоторые волонтеры начали еще вчера. Одно из таких появилось вечером – в нем парень продает весь мужской комплект размера 48-50. Цена договорная.



 
Теги: Минск
 
 
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В Минске Европейские игры только-только закончились, а в сети уже появились объявления о продаже волонтерской формы. Вам не нужна?
 
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