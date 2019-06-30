Волонтеры Европейских игр уже стали продавать свою форму – вот за сколько













Еще одна девушка продает байку за 40 рублей. В объявлении указано, что она новая, ни разу не ношеная.











В третьем объявлении тоже распродают весь комплект: верхнюю одежду, шорты и даже кроссовки 38-го размера. Авторка цену не указала, но отметила, что возможен обмен.













Но размещать сообщения о продаже комплектов некоторые волонтеры начали еще вчера. Одно из таких появилось вечером – в нем парень продает весь мужской комплект размера 48-50. Цена договорная.







В первых нескольких объявлениях форму продают женскую – 44-го и 48-го размера. Например, в одном из сообщений девушка отдает сразу весь комплект: штаны-шорты – за 20 руб., байку – за 35 руб., ветровку тоже за 35 руб., две майки поло – за 17 руб. Даже часы выставлены на продажу – их можно купить за 50 рублей, пишет