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На Донбассе погиб гомельчанин, который воевал на стороне самопровозглашенной ДНР

01.07.2019 16:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уроженец Гомеля 21-летний Роман Безруков убит при проведении военной операции на востоке Украины.

Об этом сообщает сайт Миротворец. Подробности его гибели не уточняются.

Роман Безруков имел псевдоним Рома Неопознанный, также использовал позывной «Белорус».



Известно, что Роман Безруков — сирота. Он родился в Гомеле в 1998 году.

Безруков уехал на Донбасс в 2016-м. На своей странице в соцсети Безруков часто публиковал фото с оружием, а также свои снимки в военной форме и с автоматом.

По данным «Миротворца», в общей сложности с 2014 года на территории Донбасса погибло не менее 10 белорусов, воевавших на стороне так называемых «ЛДНР».

 
Теги: Гомель
 
 
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Уроженец Гомеля 21-летний Роман Безруков убит при проведении военной операции на востоке Украины.
 
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