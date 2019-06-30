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На Донбассе погиб гомельчанин, который воевал на стороне самопровозглашенной ДНР
Источник материала: Партизан
Уроженец Гомеля 21-летний Роман Безруков убит при проведении военной операции на востоке Украины.
Об этом сообщает
Роман Безруков имел псевдоним Рома Неопознанный, также использовал позывной «Белорус».
Известно, что Роман Безруков — сирота. Он родился в Гомеле в 1998 году.
Безруков уехал на Донбасс в 2016-м. На своей странице в соцсети Безруков часто публиковал фото с оружием, а также свои снимки в военной форме и с автоматом.
По данным «Миротворца», в общей сложности с 2014 года на территории Донбасса погибло не менее 10 белорусов, воевавших на стороне так называемых «ЛДНР».
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Уроженец Гомеля 21-летний Роман Безруков убит при проведении военной операции на востоке Украины.
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