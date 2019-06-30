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Навальный нашел у главы московской «Единой России» недвижимость на 90 миллионов долларов
Источник материала: Tut.by
Глава «Единой России» в Москве, зампред Мосгордумы Андрей Метельский и его семья владеют недвижимостью общей стоимостью в 5,7 миллиарда рублей или около 90 миллионов долларов. Об этом в своем расследовании сообщил Алексей Навальный, пишет
По данным Навального, семья Метельского с 2007 года купила четыре гостиницы в Австрии, потратив на них не менее 40 миллионов евро. Отели зарегистрированы на его мать Эльдибитту Метельскую. Компании семьи депутата также занимаются строительством гостиничного комплекса недалеко от Павелецкого вокзала в Москве и элитного жилого комплекса в Лефортово.
В собственности у членов семьи Метельского, говорится в расследовании, также есть несколько элитных квартир в Москве и две дачи на Рублевке.
Сам Метельский в комментарии «
Андрей Метельский является депутатом Мосгордумы с 2001 года, а с 2005 года возглавляет региональное отделение «Единой России». На предстоящих выборах в Мосгордуму Метельский баллотируется как самовыдвиженец по избирательному округу № 15 (районы Гольяново, Северное Измайлово, Метрогородок).
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В том числе сообщается о четырех отелях в Австрии.
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