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Министр обороны Азербайджана посетит Беларусь

01.07.2019 17:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник отправится с визитом в Беларусь.

"По приглашению министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 2 июля отправится в город Минск. В рамках визита азербайджанская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В рамках визита Гасанов также проведет встречи с военно-политическим руководством Беларуси.

"В параде, который состоится 3 июля в Минске, также примут участие военнослужащие азербайджанской армии", - подчеркивает Минобороны.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник отправится с визитом в Беларусь.
 
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