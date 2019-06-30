Министр обороны Азербайджана посетит Беларусь

Источник материала: Интерфакс

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник отправится с визитом в Беларусь.

"По приглашению министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 2 июля отправится в город Минск. В рамках визита азербайджанская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В рамках визита Гасанов также проведет встречи с военно-политическим руководством Беларуси.

"В параде, который состоится 3 июля в Минске, также примут участие военнослужащие азербайджанской армии", - подчеркивает Минобороны.