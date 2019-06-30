Инженеру Amazon надоело, что его кот приносит мертвых птиц, и он решил проблему с помощью ИИ

Источник материала: Интерфакс

Инженер Amazon Бен Хэмм (Ben Hamm) устал от того, что его кот по кличке Метрик постоянно приносил домой мёртвых птиц и крыс, поэтому он обучил алгоритм не пускать питомца внутрь, когда он с добычей во рту, сообщает издание The Verge .

Презентуя разработку, Хэмм рассказал, что примерно каждую десятую ночь в три часа ночи Метрик приносил мёртвых мелких животных, а иногда ещё полуживых — в таком случае инженеру приходилось убивать их самому. Он отметил, что вообще не выпускать кота было нельзя, так как он привык ходить в туалет на улице.

Для решения своей проблемы Хэмм купил камеру с поддержкой обучения Amazon DeepLens и установил её над кошачьей дверцей. Понадобилось несколько месяцев на то, чтобы сделать 23 тыс. фотографии и вручную разделить их на четыре категории для обучения нейросети. Инженер загрузил все изображения в сервис для машинного обучения и создал алгоритм, закрывающий кошачью дверцу. ИИ определяет, уходит кот или возвращается, и если тот приходит с чем-то в зубах, то система запирает дверцу на 15 минут, присылает фотографии Хэмму и отправляет пожертвование экологической организации Audubon Society, которая занимается охраной птиц.

За пять недель использования система пять раз не впустила кота с добычей во рту и лишь единожды ошиблась. Впоследствии Хэмм надеется собрать больше данных и обучить алгоритм на других котах, чтобы его системой могли пользоваться люди с похожей проблемой.