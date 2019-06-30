Источник материала: Интерфакс

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 28 июня подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный", сообщили в министерстве финансов республики.

Агентство также подтвердило рейтинг еврооблигаций Беларуси на уровне "B".

"Агентство отметило снижение уровня государственного долга, сокращение инфляции, рост золотовалютных резервов, а также безукоризненную историю погашения задолженности суверена", - отметили в Минфине.

Как сообщалось, в январе 2018 года Fitch повысил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня "B" с "B-" с прогнозом "стабильный".