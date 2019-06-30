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В Минске выставили картину Малевича. Это оригинал?

01.07.2019 18:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В минском Центре современного искусства на площади Якуба Коласа выставили картину Казимира Малевича «Человек с лопатой», сообщает Виктор Мартинович на budzma.by. Ее можно считать самой дорогой работой на территории современной Беларуси, но только в том случае, если ее действительно нарисовал Малевич. А к этому есть вопросы.

Например, картину изъяли в 1994 году, то есть задолго до пика подделок работ Малевича (он пришелся на 2000-е годы). Информации о том, откуда происходит работа и в чьих руках она побывала, нет. Но дирекция Гродненского историко-археологического музея (туда холст попал после изъятия) уверена, что полотно на самом деле принадлежит кисти Малевича. 

Мартинович обращает внимание на занимательный факт: творчество Малевича находится в Гродненском музее с 1994 года, но первое упоминание о нем пришлось на 2015-ый. Итого – 20 лет об этом по неясным причинам не говорили. Сколько стоит «Человек с лопатой» – также неизвестно. Но однозначно не меньше «Пейзажа» 1911 года, который в прошлом году продали за десять миллионов долларов.

Предполагают, что работа действительно может оказаться фейком. Но есть нюансы, которые говорят об обратном: наложение цветов – индивидуальная особенность техники Малевича, а также оттенки: фирменные цвета Казимира: зеленый и желтый. 

 
 
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В минском Центре современного искусства на площади Якуба Коласа выставили картину Казимира Малевича «Человек с лопатой», сообщает Виктор Мартинович на budzma.by. Ее...
 
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