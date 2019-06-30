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Под Рогачёвом беларус нашёл бивень мамонта

01.07.2019 17:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Лесник Рысковского лесничества нашел странно выгнутую палку, торчащую из воды. Ей оказался бивень мамонта, сообщает «Свабоднае слова».

Мучжину зовут Алексей Чегодаев. Клык вымершего животного беларус обнаружил в реке Ржавка, которая протекает у деревни Рысков. Сперва Алексей не поверил собственным предположениям, но приехал домой и поточил находку на наждаке: появился специфический запах. Соседи предполагали, что это просто массивная ветка дерева, но, ощущая тяжесть бивня, меняли свое мнение и соглашались с Чегодаевым.

Бивень передали Рогачевскому Музею народной славы. Дальше слово будет за учеными и краеведами.

 
 
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Лесник Рысковского лесничества нашел странно выгнутую палку, торчащую из воды. Ей оказался бивень мамонта, сообщает «Свабоднае слова». Мучжину зовут Алексей...
 
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