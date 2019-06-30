Под Рогачёвом беларус нашёл бивень мамонта

Источник материала: KYKY

Лесник Рысковского лесничества нашел странно выгнутую палку, торчащую из воды. Ей оказался бивень мамонта, сообщает «Свабоднае слова».

Мучжину зовут Алексей Чегодаев. Клык вымершего животного беларус обнаружил в реке Ржавка, которая протекает у деревни Рысков. Сперва Алексей не поверил собственным предположениям, но приехал домой и поточил находку на наждаке: появился специфический запах. Соседи предполагали, что это просто массивная ветка дерева, но, ощущая тяжесть бивня, меняли свое мнение и соглашались с Чегодаевым.

Бивень передали Рогачевскому Музею народной славы. Дальше слово будет за учеными и краеведами.