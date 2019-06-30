Дочь «батюшки со свастикой» рассказала о сексуальных домогательствах отца

Источник материала: KYKY

Недавно мы писали о священнике Константине Бурыкине, которого знают как «батюшку со свастикой». На него завели новое уголовное дело о сексуальном насилии над собственной дочерью Александрой. В беседе с журналистами TUT.by девушка рассказала о подробностях.

Кто такой «батюшка со свастикой»?

Константин Бурыкин – православный священник-спортсмен из Гатово, без беларуского гражданства: он россиянин. Какое-то время назад он был духовным наставником в неонацистской организации «Русское национальное единство», а в 2014 году стало известно, что продолжал поддерживать с ней связи. Его задержали в ноябре 2016-го: тогда он возглавлял «Белорусскую федерацию пауэрлифтинга».

В ходе расследования силовики нашли дома у Константина диски с военной хроникой Третьего рейха, люстру в виде свастики в рабочем кабинете, а также увидели свастику-татуировку на груди. Там же обнаружили пистолет, револьвер и патроны. Бурыкина признали виновным именно в незаконном хранении оружия и приговорили к трем годам колонии усиленного режима.

Весной этого года, милиця выяснила, что в 2014-2016 годах, когда Константин был заместителем главы «Белорусской федерации пауэрлифтинга», он присвоил себе деньги, которые предназначались спортсменам. Ущерб составил 17,5 тысячи рублей, за это ему грозил тюремный срок до семи лет.

Позже на мужчину завели новую «уголовку»: по части третьей статьи 167 УК РБ. Предполагают, что он долгое время насиловал несовершеннолетнюю девочку – свою дочь. И она уже стала давать показания. Бурыкину это чревато до лишением свободы до 15 лет – вдобавок к тому, что у него есть на данный момент.

Чем поделилась его дочь?

Сейчас александре 20 лет. С ее слов, вторая жена отца выгнала ее из дома, и ей пришлось устроиться на две работы – кассиром и официанткой. Во время судебных разбирательств она лично поддерживала отца, собирала подписи в его защиту. Поэтому, когда девушка на всю страну заявила о домогательствах со стороны Константина, многие ей не поверили.

Пощечины Александра получала каждый день. Насилие сексуального характера началось с ее 13 лет. В университет она регулярно приходила с синяками и ссадинами. Но впервые вопросы девушке правоохранители стали задавать полтора года назад. Тогда вышел сюжет на российском телевидении, в котором один из спортсменов доложил, что Бурыкин спит со своей дочерью-подростком в одной кровати. А когда у Александры появился парень, отец избил ее до крови шнуром.

Многие из родственников знали о происходящем, но предпочитали молчать. На суде за него заступались, переживая, что дети останутся без родителя. Спортсмены из «Белорусской федерации пауэрлифтинга» вспомнили, как на соревнованиях Константин и Александра жили в отельных номерах (все остальные – в одном большом, чтобы сэкономить), закрывались и не отвечали на звонки. Девушка выходила оттуда без настроения и подавленная. «Я понимаю, почему после задержания дочка продолжала его поддерживать. Она прекрасно понимала: если этого не делать, отец выйдет из колонии – и мало им не покажется», – объяснил член федерации.

Фото обложки: социальные сети.