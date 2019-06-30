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В Мстиславле почтили память жителей, расстрелянных немецкими карателями
01.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В Мстиславле продолжаются мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Дню Независимости Республики Беларусь.
Сегодня на месте массового уничтожения по улице Заслонова представители местной власти, организаций города почтили память минутой молчания жителей, расстрелянных карателями, и возложили цветы к мемориалу.
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В Мстиславле продолжаются мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Дню Независимости Республики Беларусь....
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