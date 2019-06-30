В Котелево почтили память советских воинов – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Накануне Дня Независимости в Беларуси стартовала акция, посвященная 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Эстафету памяти открыли пионеры из детского оздоровительного центра «Зубренок». В Горецком районе в рамках марафона венки и цветы возложили к братской могиле советских воинов, памятнику землякам в деревне Котелево, где покоятся 82 бойца Советской армии.





У памятного места собрались представители руководства района, общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь.

















От имени ОО «Белая Русь» к участникам акции обратился заместитель председателя Горецкой районной организации Владимир Лебедев:

— Великая Отечественная война принесла нашему краю суровые испытания, горе и невосполнимые потери. Память о наших соотечественниках, отдавших жизни за свободу родной земли, живет в наших сердцах. С глубоким почтением мы вспоминаем каждого, кому не суждено было вернуться домой. Безмерная благодарность героям Великой Отечественной войны, самоотверженным труженикам тыла, послевоенному поколению, возродившему из руин нашу малую родину.









Пионеры будут посещать памятные места на протяжении всех предпраздничных дней. К акции может присоединиться каждый желающий.









































Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова