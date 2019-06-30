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В Котелево почтили память советских воинов – Фото

01.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Накануне Дня Независимости в Беларуси стартовала акция, посвященная 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Эстафету памяти открыли пионеры из детского оздоровительного центра «Зубренок». В Горецком районе в рамках марафона венки и цветы возложили к братской могиле советских воинов, памятнику землякам в деревне Котелево, где покоятся 82 бойца Советской армии.

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

У памятного места собрались представители руководства района, общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь.

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

От имени ОО «Белая Русь» к участникам акции обратился заместитель председателя Горецкой районной организации Владимир Лебедев:

Великая Отечественная война принесла нашему краю суровые испытания, горе и невосполнимые потери. Память о наших соотечественниках, отдавших жизни за свободу родной земли, живет в наших сердцах. С глубоким почтением мы вспоминаем каждого, кому не суждено было вернуться домой. Безмерная благодарность героям Великой Отечественной войны, самоотверженным труженикам тыла, послевоенному поколению, возродившему из руин нашу малую родину.

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

Пионеры будут посещать памятные места на протяжении всех предпраздничных дней. К акции может присоединиться каждый желающий.

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

В Котелево почтили память советских воинов – Фото

 

Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Накануне Дня Независимости в Беларуси стартовала акция, посвященная 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Эстафету памяти открыли...
 
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