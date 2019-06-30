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Фотофакт: в микрорайоне «Сахарный» снова установили бесплатную надувную горку

01.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Фотофакт: в микрорайоне «Сахарный» снова установили бесплатную надувную горку

Семья Славинских в этом году снова организовала детскую площадку и установила надувную горку возле дома №1 по улице Солигорская. Сюда свободно приходят поиграть дети из соседних домов и не только.

С утра горка стояла со стороны улицы Тутаринова - в тени девятиэтажного дома. А после обеда площадку перенесли во двор.

Напомним, бесплатные площадки для детей в своём микрорайоне семья организовывает уже несколько лет. Например, в прошлом году были организованы площадки для спортивных игр и рукоделия.

Фотофакт: в микрорайоне «Сахарный» снова установили бесплатную надувную горку

Фотофакт: в микрорайоне «Сахарный» снова установили бесплатную надувную горку


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Семья Славинских в этом году снова организовала детскую площадку и установила надувную горку возле дома №1 по улице Солигорская. Сюда свободно приходят поиграть...
 
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