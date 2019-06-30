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За избиение сослуживца в воинской части в Слуцке «срочник» получил 3 года «химии»
01.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Вступил в законную силу приговор суда Слуцкого района в отношении рядового В., обвиняемого в причинении менее тяжкого телесного повреждения военнослужащему срочной службы Р.
Следователями установлено, что рядовой В. в период прохождения срочной службы в войсковой части, дислоцирующейся в Слуцке, решил показать свое превосходство над военнослужащим более позднего призыва Р. и подчинить его своему влиянию. Так, 18 августа 2018 г. по надуманному поводу он высказал Р. недовольство качеством уборки помещения казармы и соблюдения им распорядка дня.
После этого со значительной силой нанес удары ногой по руке и ногам рядового Р., причинив ему физическую боль, побои, а также закрытый перелом левой локтевой кости,
В период расследования уголовного дела рядовой В. возместил учреждению здравоохранения расходы, затраченные на лечение Р., однако действенных мер, направленных на заглаживание вреда, причиненного непосредственно Р., не принял.
Суд признал В. виновным в насилии над лицом, на которого распространяется статус военнослужащего, совершенное лицом, на которое распространяется статус военнослужащего и не состоящим в отношениях подчиненности, повлекшее причинение потерпевшему менее тяжкого телесного повреждения.
На основании ч. 2 ст. 443 Уголовного кодекса Республики Беларусь В. назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Кроме того, в пользу потерпевшего суд постановил взыскать с обвиняемого 2000 рублей денежной компенсации морального вреда.
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Вступил в законную силу приговор суда Слуцкого района в отношении рядового В., обвиняемого в причинении менее тяжкого телесного повреждения военнослужащему...
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