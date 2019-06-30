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В Слуцке температурный рекорд, но завтра начнёт холодать

01.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке температурный рекорд, но завтра начнёт холодать

В первый день июля на метеостанции «Слуцк» было зафиксировано +33,3°C. Таким образом, температурный рекорд дня за 48 лет метеонаблюдений был побит ещё до обеда.

Прежний температурный максимум 1 июля был установлен в 2016 году, тогда воздух прогрелся до +32,1°C.

Однако, по прогнозу Белгидромета, на смену жаркому понедельнику придёт похолодание. Уже сегодня вечером температура воздуха опустится до +19..21 градусов, местами ожидаются дожди, сильный ветер, ливни и грозы.

Во вторник, 2 июля, воздух прогреется лишь до +24°C, при этом ожидается ветер порывами до 15 м/с. Днём без существенных осадков.

На День Независимости станет ещё прохладнее: столбики термометров опустятся до +18 градусов, ожидается переменная облачность, порывистый ветер и без осадков.

По предварительному прогнозу погоды, до конца недели максимальная температура воздуха днём не будет превышать 20 градусов Цельсия, при этом с четверга начнутся дожди.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В первый день июля на метеостанции «Слуцк» было зафиксировано +33,3°C. Таким образом, температурный рекорд дня за 48 лет метеонаблюдений был побит ещё до обеда.
 
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