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В Слуцке температурный рекорд, но завтра начнёт холодать
01.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В первый день июля на метеостанции «Слуцк» было
Прежний температурный максимум 1 июля был установлен в 2016 году, тогда воздух прогрелся до +32,1°C.
Однако, по прогнозу Белгидромета, на смену жаркому понедельнику придёт похолодание. Уже сегодня вечером температура воздуха опустится до +19..21 градусов, местами ожидаются дожди, сильный ветер, ливни и грозы.
Во вторник, 2 июля, воздух прогреется лишь до +24°C, при этом ожидается ветер порывами до 15 м/с. Днём без существенных осадков.
На День Независимости станет ещё прохладнее: столбики термометров опустятся до +18 градусов, ожидается переменная облачность, порывистый ветер и без осадков.
По предварительному прогнозу погоды, до конца недели максимальная температура воздуха днём не будет превышать 20 градусов Цельсия, при этом с четверга начнутся дожди.
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В первый день июля на метеостанции «Слуцк» было зафиксировано +33,3°C. Таким образом, температурный рекорд дня за 48 лет метеонаблюдений был побит ещё до обеда.
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