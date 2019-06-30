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КГК выявил неэффективное использование бюджетных средств в Лунинецком районе

01.07.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Госконтролеры выявили в Лунинецком районе неэффективное использование бюджетных средств и нарушения земельного законодательства. Результаты проверки рассмотрены на совместном заседании коллегии Комитета государственного контроля Брестской области и районного исполнительного комитета, сообщили БЕЛТА в КГК.

КГК выявил неэффективное использование бюджетных средств в Лунинецком районе

Всего по результатам контрольных мероприятий установлены нарушения, связанные с распоряжением крупными суммами. Так, использовано с нарушением законодательства о госзакупках Br442,9 тыс. бюджетных средств. Приняты бюджетные обязательства, не обеспеченные ассигнованиями, на Br139,3 тыс. На сумму Br60,9 тыс. причинено вреда госимуществу и окружающей среде. Нерационально израсходованы Br26,7 тыс. из средств Фонда социальной защиты населения. Установлены также неуплата и несвоевременное поступление в бюджет Br2508,5 тыс.

В итоге к административной ответственности могут быть привлечены около 70 должностных лиц - этот вопрос пока на рассмотрении.

В Лунинецком районе не приняты необходимые меры по обеспечению безубыточной работы предприятий, вовлечению в хозоборот неиспользуемых объектов, благоустройству и надлежащему содержанию населенных пунктов, наведению порядка на территориях и объектах организаций. Недостаточно внимания уделено рекультивации земель на месте снесенных объектов сельхозназначения, укомплектованию медицинскими работниками учреждений здравоохранения. Есть проблемы и с выполнением ключевых показателей эффективности работы организаций.

Организации района недостаточно обеспечивают поступление в бюджет налоговых и неналоговых доходов, своевременное погашение просроченной задолженности по кредитам банков, предоставленным под гарантии райисполкома.

Некоторые сельхозорганизации при наличии неисполненных обязательств перед бюджетом допускали выплату премий руководителям и приобретение легковых автомобилей.

Выявлены факты неиспользования и неэффективного использования земель, предоставленных субъектам хозяйствования для ведения сельского хозяйства (15 массивов сельхозназначения площадью 118 га не обрабатываются землепользователями, заросли кустарниками и деревьями). В фактическом пользовании сельхозорганизаций находится всего около 1760 га земель сельсоветов. Кроме того, почти 500 га земель сельхозорганизаций и более 56 га в Лунинце самовольно занято гражданами под огородничество. В этой связи КГК отмечает недостаточный контроль со стороны Лунинецкого райисполкома и неэффективность мер по рациональному использованию земель и упреждению нарушений.

Не искоренены факты несоблюдения госорганами района законодательства, регулирующего работу с обращениями граждан и осуществление административных процедур.

Коллегией КГК дана принципиальная оценка должностным лицам, по вине которых допущены нарушения законодательства. Выработаны конкретные предложения по исправлению выявленных недостатков.

 
 
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