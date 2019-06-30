Сильный ветер полностью разрушил летнее кафе в Дрогичине

Источник материала: Виртуальный Брест

Сильный ветер разрушил летнее кафе в Дрогичине. Смотрите на видео кадры с места происшествия.





Летнее кафе было полностью разрушено в Дрогичине сильнейшим ветром. Видео в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали местные жители.

На кадрах видно, что легкий навес ветром снесло на ближайшую парковку. К настоящему времени не известно, есть ли в результате ЧП пострадавшие.





Ранее в МЧС предупреди ли, что на вечер понедельника объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра и гроз.