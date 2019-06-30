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Сильный ветер полностью разрушил летнее кафе в Дрогичине
01.07.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сильный ветер разрушил летнее кафе в Дрогичине. Смотрите на видео кадры с места происшествия.
Летнее кафе было полностью разрушено в Дрогичине сильнейшим ветром. Видео в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали местные жители.
На кадрах видно, что легкий навес ветром снесло на ближайшую парковку. К настоящему времени не известно, есть ли в результате ЧП пострадавшие.
Ранее в
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Сильный ветер разрушил летнее кафе в Дрогичине. Смотрите на видео кадры с места происшествия. Летнее кафе было полностью разрушено в Дрогичине сильнейшим...
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