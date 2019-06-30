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Сильный ветер полностью разрушил летнее кафе в Дрогичине

01.07.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сильный ветер разрушил летнее кафе в Дрогичине. Смотрите на видео кадры с места происшествия.

Сильный ветер полностью разрушил летнее кафе в Дрогичине

Летнее кафе было полностью разрушено в Дрогичине сильнейшим ветром. Видео в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали местные жители.

На кадрах видно, что легкий навес ветром снесло на ближайшую парковку. К настоящему времени не известно, есть ли в результате ЧП пострадавшие.

Сильный ветер полностью разрушил летнее кафе в Дрогичине

Ранее в МЧС предупреди ли, что на вечер понедельника объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра и гроз.

 
 
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  Сильный ветер разрушил летнее кафе в Дрогичине. Смотрите на видео кадры с места происшествия. Летнее кафе было полностью разрушено в Дрогичине сильнейшим...
 
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