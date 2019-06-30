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Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления
01.07.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Погодные информеры доказывают - в Бресте 35, а в Гродно 17. Естественно, между нами будет что-то впечатляющее. На самом деле фронт только слегка задел окраины Бреста, там был дождик и град. Дождик так себе, а вот град довольно большой.
Тельмы
Жабинка:
Бульково:
Ракитница:
Кому-то не повезло, дальше Берёза:
А это Пружаны:
Ивацевичи:
Дрогичин:
А вот так это безобразие выглядит на карте дождя:
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