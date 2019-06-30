 Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

Источник материала: Виртуальный Брест

Погодные информеры доказывают - в Бресте 35, а в Гродно 17. Естественно, между нами будет что-то впечатляющее. На самом деле фронт только слегка задел окраины Бреста, там был дождик и град. Дождик так себе, а вот град довольно большой.





Тельмы

Жабинка:







Брест:





Бульково:







Ракитница:





Кому-то не повезло, дальше Берёза:







А это Пружаны:





Ивацевичи:















Дрогичин:







А вот так это безобразие выглядит на карте дождя:



