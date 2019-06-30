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Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

01.07.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Погодные информеры доказывают - в Бресте 35, а в Гродно 17. Естественно, между нами будет что-то впечатляющее. На самом деле фронт только слегка задел окраины Бреста, там был дождик и град. Дождик так себе, а вот град довольно большой.

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

Тельмы

Жабинка:

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления
 Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

Брест:

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

Бульково:

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления
 Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

Ракитница:

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

Кому-то не повезло, дальше Берёза:

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления
 Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

А это Пружаны:

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления
 

Ивацевичи:

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления
 Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

Дрогичин:

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления
 Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

А вот так это безобразие выглядит на карте дождя:

Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Погодные информеры доказывают - в Бресте 35, а в Гродно 17. Естественно, между нами будет что-то впечатляющее. На самом деле фронт только слегка задел окраины Бреста,...
 
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