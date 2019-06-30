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Лен в Брестской области убран на трети площадей

01.07.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области лен убран на трети всех площадей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Лен в Брестской области убран на трети площадей

В этом году площади под посевы льна в регионе увеличили на 5% (до 6,1 тыс. га). На 1 июля лен вытереблен на 2 тыс. га, или 33% всех площадей. Первыми к уборке приступили в сырьевой зоне Пружанского льнозавода. На сегодня там вытереблено 1,4 тыс. га льна - почти половина площади. В сырьевой зоне Ляховичского льнозавода убрали 500 га льна (более 20%), на Дрогичинской льносемстанции - 77 га (26%).

"Уборка льна идет хорошими темпами. Больших повреждений посевов не наблюдается. Кое-где есть полеглость, но современное оборудование позволяет справиться с этой технической проблемой. По плану мы должны собрать в этом году 23,9 тыс. т льнотресты. Думаю, это реально", - отметил генеральный директор КУП "Брестльносемена" Андрей Шумик.

По словам директора Пружанского льнозавода Николая Жогала, уборка в сырьевой зоне предприятия началась на неделю раньше по сравнению с прошлым годом. Сейчас аграрии приступили к оборачиванию и очесу лент льна. "Волокно наросло, внешне выглядит гораздо лучше, чем три предыдущих года. Думаю, с гектара соберем до 5 т льнотресты, или 16-17 ц/га волокна", - отметил Николай Жогал.

Всего в этом году Пружанский льнозавод должен поставить по госзаказу на Оршанский льнокомбинат 1500 т льноволокна, в том числе 700 т длинного и 800 т короткого. Излишки короткого льноволокна экспортируют. Например, в прошлом году в Китай было отгружено продукции на $1,5 млн. "Самым удачным для нас был 2015 год. Тогда переработали 15 тыс. т тресты, произвели 5 тыс. т льноволокна, мощности завода были загружены на 100%. Такое возможно и в этом сезоне", - поделился ожиданиями директор завода.

 
 
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  В Брестской области лен убран на трети всех площадей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. В этом...
 
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