В Жабинковском районе молодым специалистам-аграриям Брестчины рассказали, как стать успешными

Источник материала: Виртуальный Брест

Как помочь молодежи адаптироваться на первом рабочем месте, решить профессиональные, бытовые проблемы, обеспечить нормальный досуг в деревне? На эти вопросы попытались ответить участники встречи с молодыми специалистами организаций агропромышленного комплекса Брестчины, прошедшей на базе Жабинковского района.





Исполнительный директор Брестского областного агропромышленного союза Сергей Ашмянцев заострил внимание на том, что к диалогу приглашены представители всех районов области, и призвал ребят смелее высказываться о проблемах. Там, где помогают их решать, молодые специалисты остаются в хозяйствах после обязательной отработки. Показательный пример — жабинковское ОАО "Ракитница", в котором побывали участники встречи. Его директор Григорий Панасюк — один из самых молодых руководителей АПК Брестчины, но с уверенностью может сказать, что команда у него сильная. Прибывший в прошлом году из вуза по распределению Александр Герасевич исполняет обязанности главного агронома. Получается неплохо — это подтверждает щедрый урожай, выращенный на полях.

Герой Социалистического Труда Евгений Кудинов, более 35 лет руководивший колхозом "Рассвет" Пружанского района, специально приехал на встречу с молодыми специалистами, чтобы поделиться опытом. В нынешнем году Евгений Иванович отметит 90-летний юбилей. Он посоветовал ребятам не бояться принимать решения, быть инициативными, напористыми и не останавливаться перед трудностями.





Своими рекомендациями с молодежью поделились руководитель Жабинковского района Виталий Кулак, председатель Брестского облагропромсоюза, директор ОАО "Видомлянское" Каменецкого района Михаил Страпко, заместитель председателя обкома профсоюза работников АПК Евгений Мартынюк, ветеран отрасли, заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси Владимир Кузич и другие участники диалога.

Делясь впечатлениями с sb.by, главный агроном СПК "Федорский" Столинского района Владислав Дранецпризнался, что почерпнул для себя много интересного:

— В "Федорском" я тружусь с февраля прошлого года. Родом из Давид-Городка. С первых дней работы почувствовал не только высокие требования, но и заботу. Обеспечили жильем, помогли на практике вникнуть в тонкости профессии. В апреле нынешнего года стал главным агрономом.