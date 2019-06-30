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Домачево, Брест, Жабинка, Черни… Сегодня в Брестской области в акции «Беларусь помнит. Помним каждого» участвуют сотни человек

01.07.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области поддержали молодежную акцию «Беларусь помнит. Помним каждого». Рано утром были возложены цветы к памятнику «Протест» Брестского района, чуть позже — на Гарнизонном кладбище в Бресте и к братской могиле на входе в Центральный городской парк культуры и отдыха. В этот же день — к памятнику «Скорбящая мать» в деревне Черни Брестского района и к могиле жертв фашизма в Жабинке.

Домачево, Брест, Жабинка, Черни… Сегодня в Брестской области в акции «Беларусь помнит. Помним каждого» участвуют сотни человек

Первый секретарь Брестского обкома БРСМ Юрий Сегенюк возложил цветы в Брестском районе:

— Памятник «Протест» установлен в 1987 году на месте расстрела в 1942 году детей из детского дома в Домачево. Воспитательница Полина Грохольская не оставила воспитанников и погибла вместе с ними. Это ужасно, когда гибнут ни в чем не повинные дети…

Братская могила воинов-освободителей появилась у входа Центральный парк культуры и отдыха Бреста в 1944 году, в 1945 году был установлен обелиск. Сегодня на плитах высечены имена 73 человек, 10 из них — Герои Советского Союза. Цветы к обелиску возложили учащиеся детско-юношеских школ Бреста и ветераны.

Домачево, Брест, Жабинка, Черни… Сегодня в Брестской области в акции «Беларусь помнит. Помним каждого» участвуют сотни человек

Председатель Брестского городского совета ветеранов Мария Гладун рассказала, что ветераны труда сочли обязательным присоединиться к молодежной акции:

— В Бресте осталось 220 ветеранов Великой Отечественной. Столько же узников фашистских концлагерей. Они не нуждаются в материальной помощи, но им нужны особое внимание, любовь, уважение, забота, им нужна моральная поддержка. Они рады, что молодежь помнит, не забывает, какой ценой завоеван мир.

Корни юной 12-летней спортсменки Ксюши Аллуевой, которая возложила цветы к обелиску в парке, в России, а сама она родилась уже в Бресте:

— Про войну я знаю только из рассказов взрослых, и это, думаю, большое счастье. Я была в Брестской крепости, в пятом форту, очень страшно думать, что здесь умирали люди.

Домачево, Брест, Жабинка, Черни… Сегодня в Брестской области в акции «Беларусь помнит. Помним каждого» участвуют сотни человек

К обелиску на Гарнизонном кладбище Бреста цветы принесли военнослужащие срочной службы учебного пункта Брестской пограничной группы.

Домачево, Брест, Жабинка, Черни… Сегодня в Брестской области в акции «Беларусь помнит. Помним каждого» участвуют сотни человек

Владислав Василевский призван служить из Светлогорска Гомельской области:

— Нет в нашей стране ни одной семьи, которую не затронула бы война, и моя не исключение. Мой прадед Николай Коньков родом из Ульяновска, он был морским летчиком, провел не одну боевую операцию, имеет множество боевых наград. После войны остался в Беларуси. Маленьким я часто трогал его медали, но не до конца понимал всю их ценность. Это понимаешь здесь, у памятника погибшим, ощущаешь всю ценность свободы, которую подарили нам наши прадеды и деды.

Домачево, Брест, Жабинка, Черни… Сегодня в Брестской области в акции «Беларусь помнит. Помним каждого» участвуют сотни человек

Рядовой Павел Цеменя — из Ляховичского района:

— Воевали два прадеда — по линии мамы и отца. Один в 1942 году попал в плен, был в концлагере, после освобождения из лагеря прошел проверку, был отправлен на фронт, освобождал Европу, Победу встретил в Венгрии. Второй при наступлении немцев был расстрелян, так как возглавлял партячейку. Он похоронен в Ляховичском районе в деревне Белавичи в братской могиле.

Домачево, Брест, Жабинка, Черни… Сегодня в Брестской области в акции «Беларусь помнит. Помним каждого» участвуют сотни человек

Завтра акция продолжится. Возложения пройдут у могилы в Прусковском лесу в Каменце, у братской могилы на городском кладбище в Пружанах, у памятника в сквере им. А.И. Мороза в Кобрине.

Домачево, Брест, Жабинка, Черни… Сегодня в Брестской области в акции «Беларусь помнит. Помним каждого» участвуют сотни человек

Домачево, Брест, Жабинка, Черни… Сегодня в Брестской области в акции «Беларусь помнит. Помним каждого» участвуют сотни человек


 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской области поддержали молодежную акцию «Беларусь помнит. Помним каждого». Рано утром были возложены цветы к памятнику «Протест» Брестского района,...
 
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