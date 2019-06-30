Погода на неделе: похолодание со вторника

Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларусь со вторника, 2 июля, придет похолодание.

Во вторник, 2 июля, в отдельных районах республики, а предстоящей ночью на большей части территории Брестской и Гомельской областей пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью - 11-17 градусов тепла, по югу - 18-20 выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.

В среду, 3 июля, преимущественно по северной части страны местами ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Ночью будет 8-15 выше нуля, днем в основном 15-22 градуса тепла, по юго-востоку страны воздух прогреется до плюс 24.

В четверг, 4 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, днем - плюс 15-22.

В пятницу, 5 июля, ночью в северо-западных, а днем и в центральных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 14-21 выше нуля, по югу страны воздух прогреется до плюс 22-25.



