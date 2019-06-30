ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на неделе: похолодание со вторника

01.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларусь со вторника, 2 июля, придет похолодание.

Во вторник, 2 июля, в отдельных районах республики, а предстоящей ночью на большей части территории Брестской и Гомельской областей пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью - 11-17 градусов тепла, по югу - 18-20 выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.

В среду, 3 июля, преимущественно по северной части страны местами ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Ночью будет 8-15 выше нуля, днем в основном 15-22 градуса тепла, по юго-востоку страны воздух прогреется до плюс 24.

В четверг, 4 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, днем - плюс 15-22.

В пятницу, 5 июля, ночью в северо-западных, а днем и в центральных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 14-21 выше нуля, по югу страны воздух прогреется до плюс 22-25.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь со вторника, 2 июля, придет похолодание.
 
Новости дня
Новости разные
 
Крымінал. Здарэнні
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика