ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Форум добрых дел

01.07.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Форум добрых дел

В историческом музее прошел форум добрых дел. Участие в нем приняли заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко, председатель районного Совета депутатов  Ирина Прудникова.

Ведущая мероприятия ознакомила с участниками форума, многие из которых рассказали о своих  делах на благо малой родины. В честь признания заслуг перед районом людям, которые вошли в «Книгу добрых дел Кричевского района» были вручены сертификаты.

В этот же день в историческом музее прошло открытие  экспозиции «Социально-экономическое развитие Кричевского района: история и современность». В мероприятии принял участие председатель районного исполнительного комитета  Дмитрий Бочков. Директор музея Владимир Мищенко ознакомил присутствующих с экспозицией.
Форум добрых дел

Форум добрых дел

Форум добрых дел

Форум добрых дел

Форум добрых дел

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В историческом музее прошел форум добрых дел. Участие в нем приняли заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко, председатель районного Совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко проиграла 139-й ракетке мира в первом раунде «Уимблдона»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика