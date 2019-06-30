Источник материала: Кричевская жизнь





В историческом музее прошел форум добрых дел. Участие в нем приняли заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко, председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова.

Ведущая мероприятия ознакомила с участниками форума, многие из которых рассказали о своих делах на благо малой родины. В честь признания заслуг перед районом людям, которые вошли в «Книгу добрых дел Кричевского района» были вручены сертификаты.

В этот же день в историческом музее прошло открытие экспозиции «Социально-экономическое развитие Кричевского района: история и современность». В мероприятии принял участие председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Бочков. Директор музея Владимир Мищенко ознакомил присутствующих с экспозицией.



















