Источник материала: Кричевская жизнь



Накануне празднования 75-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости Республики Беларусь состоялся районный велопробег «Славе – не меркнуть! Традициям – жить!», который объединил представителей разных поколений. Это работники районного исполнительного комитета, председатель районного объединения профсоюзов Валерий Живицкий, учащаяся, рабочая молодежь и др.

Стартовал он от Дворца Потемкина. У памятника на братской могиле, что по улице Сиротинина, прошел митинг. Председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова и заместитель председателя районного исполнительного комитета Ирина Евдокименко возложили к памятнику венок. Прозвучала песня, посвященная Великой Отечественной войне. Митинг прошел и на братской могиле, что в Детском парке. Представители молодежи города возложили к памятнику венок. У Кургана Славы участники велопробега образовали число 75 в честь годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.















































