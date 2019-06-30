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«Славе – не меркнуть! Традициям – жить!»
01.07.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Стартовал он от Дворца Потемкина. У памятника на братской могиле, что по улице Сиротинина, прошел митинг. Председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова и заместитель председателя районного исполнительного комитета Ирина Евдокименко возложили к памятнику венок. Прозвучала песня, посвященная Великой Отечественной войне. Митинг прошел и на братской могиле, что в Детском парке. Представители молодежи города возложили к памятнику венок. У Кургана Славы участники велопробега образовали число 75 в честь годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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Накануне празднования 75-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости Республики Беларусь состоялся районный ...
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