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Статкевич призвал белорусов отметить 3 Июля

01.07.2019 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Незарегистрированный Белорусский национальный конгресс выступил с заявлением, призывав отметить 3 Июля (в этот день отмечается на государственном уровне День Независимости).

«Десятилетиями наш народ отмечал эту дату, как праздник освобождения всей Беларуси от гитлеровской оккупации. Как день, когда завершились 3 года постоянного страха, убийств, насилия и грабежа, под угрозой которых постоянно находился каждый мирный житель нашей земли», — говорится в заявлении БНК.

Конгресс призывает в этот день принести цветы к могилам павших в войне с нацизмом.

Лидер БНК Николай Статкевич на своей странице в фейсбуке написал, что лично он планирует возложить цветы к могиле советских воинов на улице Толбухина в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Незарегистрированный Белорусский национальный конгресс выступил с заявлением, призывав отметить 3 Июля (в этот день отмечается на государственном уровне День...
 
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