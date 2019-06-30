Статкевич призвал белорусов отметить 3 Июля

«Десятилетиями наш народ отмечал эту дату, как праздник освобождения всей Беларуси от гитлеровской оккупации. Как день, когда завершились 3 года постоянного страха, убийств, насилия и грабежа, под угрозой которых постоянно находился каждый мирный житель нашей земли», — говорится в заявлении БНК.





Конгресс призывает в этот день принести цветы к могилам павших в войне с нацизмом.



