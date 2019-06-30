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Статкевич призвал белорусов отметить 3 Июля
Источник материала: Партизан
Незарегистрированный Белорусский национальный конгресс выступил с заявлением, призывав отметить 3 Июля (в этот день отмечается на государственном уровне День Независимости).
«Десятилетиями наш народ отмечал эту дату, как праздник освобождения всей Беларуси от гитлеровской оккупации. Как день, когда завершились 3 года постоянного страха, убийств, насилия и грабежа, под угрозой которых постоянно находился каждый мирный житель нашей земли», — говорится в заявлении БНК.
Конгресс призывает в этот день принести цветы к могилам павших в войне с нацизмом.
Лидер БНК Николай Статкевич на своей странице в фейсбуке написал, что лично он планирует возложить цветы к могиле советских воинов на улице Толбухина в Минске.
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Незарегистрированный Белорусский национальный конгресс выступил с заявлением, призывав отметить 3 Июля (в этот день отмечается на государственном уровне День...
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