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Как Польша и Литва заманивают белорусов высокими зарплатами

01.07.2019 18:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше всего могут заработать водители грузовых автомобилей.

Белорусам в соседних странах предлагают высокие по нашим меркам зарплаты.

Чаще всего белорусы едут на заработки в Польшу – там сайты по поиску работы пестрят приглашениями для иностранцев, пишет финансовый портал Myfin.by.

Больше всего в Польше могут заработать водители грузовых автомобилей – их зарплата колеблется от 700 до 1100 евро. Далее следуют сварщики, которым платят в среднем от 700 до 1000 евро. Чуть меньше зарабатывают работники строительных специальностей: плиточники, отделочники, монтажники – от 600 до 1000 евро. Разнорабочие на промышленных и фермерских предприятиях ценятся меньше – от 500 евро в месяц.


В Литву, по официальным данным МВД, поток белорусских трудовых мигрантов в 2018 году вырос в три раза.

Здесь также ценятся водители-дальнобойщики и водители, работающие со специализированной техникой – например, погрузчиками. Их зарплата колеблется в районе 1500-2400 евро в месяц. В лидерах по зарплате также каменщики с опытом работы не менее 2-3 лет, которые зарабатывают от 1000 до 2200 евро. А вот работникам аграрной сферы здесь предлагают куда более скромные суммы – от 500 до 900 евро.


 
 
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Больше всего могут заработать водители грузовых автомобилей.
 
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