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Белорусская теннисистка стала лучшей на турнире в Германии
Источник материала: Партизан
Ольга Говорцова выиграла турнир ИТФ в Дармштадте.
Белорусская теннисистка Ольга Говорцова выиграла турнир ИТФ в Дармштадте (призовой фонд — 25 тысяч долларов). В финале наша соотечественника одолела датчанку Клару Таусон — 6:1, 7:6(3), пишет
Одиночный разряд. Финал
Ольга Говорцова (260 ВTA, Беларусь, 4) — Клара Таусон (385 ВTA, Дания) — 6:1, 7:6(3)
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Ольга Говорцова выиграла турнир ИТФ в Дармштадте.
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