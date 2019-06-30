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Джонсон обидно ответил Путину: где смеются над либерализмом, 12% ходят в уличный туалет
Источник материала: Партизан
Экс-мэр Лондона и бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, которого называют фаворитом в борьбе за кресло премьер-министра Соединенного Королевства, — выступил с колонкой в The Telegraph, дав ответ российскому президенту Владимиру Путину на его высказывние о том, что либеральная идея якобы изжила себя в современном мире.
Джонсон назвал заявление Путина «колоссальным вздором», пишет издание
«Свободное и открытое общество будет — в целом — лучшим местом для старта бизнеса. Оно станет самым безопасным местом для инвестиций. Это будет лучшее место для того, чтобы завести семью. Это будет лучшее место для жизни», — написал, в частности, Джонсон, указав, что Великобритания служит этому убедительным примером. По его словам, у британцев есть два «гаранта и защитника социальной свободы — демократия и верховенство права», и эти либеральные ценности напрямую связаны с экономическим благополучием государства и проживающих в нем людей.
Напротив, если политика нельзя сместить с должности демократическим путем, будет распространяться коррупция, снижаться эффективность, «люди будут страдать, а бедность — расти», продолжил Джонсон.
Обратившись к Путину по имени, он привел противоположный пример, правда, лишь косвенно дав понять, что имеет в виду именно Россию.
«Говоря прямо, Владимир, в мире есть страны, где капитал, как говорят, сосредоточен в руках олигархов и приспешников [вождя], где журналистов убивают, где над „либеральными ценностями“ смеются, где, по данным Росстата, треть населения не может позволить себе больше двух пар обуви в год, 12% людей ходят в туалет на улице, а реальные доходы снижаются пять лет подряд», — съязвил Джонсон.
Сама колонка называется «Мы докажем, что Владимир Путин неправ, покинув Евросоюз до 31 октября». По словам политика, реализация этого решения, принятого по результатам референдума, будет означать торжество либерализма и народовластия над диктатом бюрократии в Брюсселе.
«Медуза» напоминает, что ранее высказывание Путина в интервью The Financial Times, которое было опубликовано 27 июня, накануне встречи лидеров стран — участниц G20, раскритиковал глава Евросовета Дональд Туск. «Вот что я считаю действительно изжившим себя: авторитаризм, культ личности, власть олигархов. Даже если иногда они могут показаться эффективными», — прокомментировал, в частности, Туск слова Путина по поводу актуальности либерализма.
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Экс-мэр Лондона и бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, которого называют фаворитом в борьбе за кресло премьер-министра Соединенного Королевства, —...
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