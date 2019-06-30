Джонсон обидно ответил Путину: где смеются над либерализмом, 12% ходят в уличный туалет

«Медуза» , давая подробный перевод отповеди, вышедшей из-под пера британского политика. Джонсон назвал заявление Путина «колоссальным вздором», пишет издание, давая подробный перевод отповеди, вышедшей из-под пера британского политика.





«Свободное и открытое общество будет — в целом — лучшим местом для старта бизнеса. Оно станет самым безопасным местом для инвестиций. Это будет лучшее место для того, чтобы завести семью. Это будет лучшее место для жизни», — написал, в частности, Джонсон, указав, что Великобритания служит этому убедительным примером. По его словам, у британцев есть два «гаранта и защитника социальной свободы — демократия и верховенство права», и эти либеральные ценности напрямую связаны с экономическим благополучием государства и проживающих в нем людей.





Напротив, если политика нельзя сместить с должности демократическим путем, будет распространяться коррупция, снижаться эффективность, «люди будут страдать, а бедность — расти», продолжил Джонсон.





Обратившись к Путину по имени, он привел противоположный пример, правда, лишь косвенно дав понять, что имеет в виду именно Россию.



