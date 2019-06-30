«Неудобного» доцента Пляхимовича уволили из БГУ. Он подал заявление в милицию на руководство юрфака

«Нашей Ніве» Иван Пляхимович. — Где конкретно буду работать, еще не знаю. Пока что вариантов нет, надо искать». «Был издан приказ ректора — уволить в связи с истечением срока трудового договора. Новый договор не предложили заключить, потому что меня не выбрали по конкурсу на должность доцента, которую я ранее занимал, — пояснилИван Пляхимович. — Где конкретно буду работать, еще не знаю. Пока что вариантов нет, надо искать».









Иван Пляхимович





Ранее Иван Пляхимович рассказал «Нашей Ніве» историю о том, как заведующий кафедрой Григорий Василевич подделал ведомость в пользу «блатного» студента. По словам Пляхимовича, Григорий Василевич специально разлил кофе на зачетную ведомость, а затем исправил нужному студенту неудовлетворительную оценку на положительную.





В ответ, юрфак БГУ выступил с заявлением относительно Пляхимовича. Мол, тот нарушал права студентов, и учащиеся не раз просили его заменить другим преподавателем.









После того, как детали истории про Григория Василевича и ведомость попали в СМИ, Иван Пляхимович обратился в милицию.





«Я подал заявление в милицию о подделке ведомости и о необходимости расследования действий с признаками преступления, фигурантами которых являются мои — уже бывшие — руководители, — рассказал Пляхимович. — В настоящее время идет проверка. По законодательству срок проверки 10 дней, но милиционеры сообщили, что срок, скорее всего, будет продлен, поскольку сотрудники были задействованы в мероприятиях, связанных с Европейскими играми».