Беларусь оказалась белым пятном на мировой карте проституции

По данным Havocscope, мировая индустрия проституции зарабатывает 186 млрд долларов в год. Но где заработки выше?





pasionprepagos.com проанализировал тысячи профилей женщин-работниц секс-бизнеса на 200 веб-сайтах, охватывающих 55 стран. Порталпроанализировал тысячи профилей женщин-работниц секс-бизнеса на 200 веб-сайтах, охватывающих 55 стран.





В результате на карты оказались нанесены цены, которые не были «стандартными», а являются приблизительным средним значением цен, опубликованным в 2019 году многими представительницами сферы эскорт-услуг в интернете.





При этом составители карт пояснили, что рассматривали не проституцию в целом, а изучали данные о независимых эскорт-услугах либо законно работающих фирмах. То есть на карты наносились не цены, которые предлагаются на улицах поздно вечером или в знаменитых кварталах красных фонарей. Авторы исследования признали, что опубликованные ими тарифы намного выше, чем можно найти в изучаемых странах.





Чтобы упростить визуализацию, все цены были конвертированы в доллары США и отражают только затраты на 1 час обслуживания без учета транспортных расходов или дополнительных услуг.









Согласно опубликованным картам, в соседствующей с Беларусью Польше час эскорт-услуг стоит 320 долларов, в России – 200 долларов, в Украине – 150 долларов.

Самое дорогое сопровождение в Европе – в Германии и Великобритании. Там секс-тарифы достигают 350 долларов. Самое дешевое времяпровождение с женщиной в Европе предлагается в Румынии, где час стоит 125 долларов.

Самые дешевые эскорт-услуги в мире, по данным составителей карт, можно найти в Колумбии. Там этот сервис стоит 50 долларов.







