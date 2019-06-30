Полиция Гонконга применит силу, если протестующие не покинут здание законодательного собрания

Источник материала: Интерфакс

Полиция Гонконга предупредила, что вмешается в ситуацию, если протестующие сами не покинут здание местного законодательного собрания, сообщают западные СМИ.

В заявлении полиции говорится, что сотрудники "применят силу в необходимых масштабах" в случае отказа демонстрантов уйти добровольно.

Ранее участники протестных акций полностью взяли под контроль здание местного законодательного собрания и нанесли граффити с различными лозунгами на стены. При этом, полиция изначально практически не препятствовала попыткам протестующих проникнуть в здание.

На фотографиях, опубликованных в интернете, видно, что все здание занято участниками акций, на головах у которых - белые и желтые каски. Многие из них держат в руках зонтики.

Ранее городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странам и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

В Пекине в понедельник заявили, что никакое иностранное государство, в частности, Великобритания, не имеет права вмешиваться в дела Гонконга.

"У Великобритании нет никакой так называемой ответственности за Гонконг. Дела Гонконга являются только внутренними делами Китая. Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться", - сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

"Мы призываем Великобританию помнить о своем месте и перестать вмешиваться любым образом в дела Гонконга", - отметил он.