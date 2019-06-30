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Приостановка саммита ЕС показала несерьезный настрой Европы, считает Макрон
Источник материала: Интерфакс
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза должны сделать выводы из ситуации с саммитом ЕС, который был приостановлен, сообщают в понедельник западные СМИ.
Так, Макрон сказал журналистам, что саммит с участием 28 стран ЕС "дает представление о несерьезности Европы", поскольку он привел к тупиковой ситуации.
При этом французский президент подчеркнул, что Евросоюз должен извлечь уроки из неудачи европейских лидеров договориться о том, кто займет ключевые посты в ЕС.
По словам Макрона, этот провал также должен привести к глубоким изменениям в том, что касается функционирования европейских институтов.
Ранее в понедельник официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил, что саммит ЕС, обсуждающий кандидатуры на высшие посты в ЕС, приостановлен.
Саммит ЕС, и без того выбившийся из объявленного графика из-за сложных консультаций в течение воскресенья, зашел в очередной тупик в дискуссиях о том, кто должен стать главой Европейской комиссии.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза должны сделать выводы из ситуации с саммитом ЕС, который был приостановлен, сообщают в...
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