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Нацбанк подписал с IFC новое соглашение

01.07.2019 19:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нацбанк подписал с IFC новое соглашение

Национальный банк и Международная финансовая корпорация подписали Соглашение о сотрудничестве для улучшения доступа к финансированию бизнеса.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, соглашение подписано с целью увеличения количества сделок с обеспечением в виде движимого имущества для улучшения доступа к финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства и их устойчивого развития в Беларуси.

Соглашение о сотрудничестве подготовлено в рамках действующего Соглашения о финансировании от 5 апреля 2018 года, предусматривающего реализацию действия "Поддержка предпринимательства и экономического развития в Республике Беларусь ENI/2017/40509", и направлено на продолжение взаимодействия Международной финансовой корпорации и Национального банка по вопросам поддержки реформ в сфере обеспеченных сделок.

Одним из результатов такого взаимодействия стало создание в 2016 году в соответствии с указом президента от 31 декабря 2015 года №539 реестра движимого имущества, обремененного залогом.

Новый совместный проект, рассчитанный до конца 2022 года, предусматривает реализацию ряда мер, направленных на дальнейшее совершенствование правовых и институциональных основ обеспеченных сделок в Беларуси, в том числе путем внесения соответствующих изменений в указ №539, модернизацию программного обеспечения, используемого для функционирования реестра движимого имущества, обремененного залогом, а также проведение широкой разъяснительной работы среди представителей органов государственного управления, субъектов малого и среднего предпринимательства и иных заинтересованных о новых возможностях и практических аспектах применения обеспеченных сделок для улучшения доступа к финансированию.

 
 
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Национальный банк и Международная финансовая корпорация подписали Соглашение о сотрудничестве для улучшения доступа к финансированию бизнеса.
 
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