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Станет ли Россия шантажировать Беларусь ценой на газ?

01.07.2019 19:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О замаскированных ходах в вопросах компенсации «грязной» нефти и перспективах интеграции экономист Борис Желиба.

Станет ли Россия шантажировать Беларусь ценой на газ?
Правительство Беларуси может обратиться в суд в случае, если Москва откажется компенсировать Минску упущенную выгоду от поставок грязной нефти, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, выступая в парламенте, пишет "Завтра твоей страны".

— Такие вопросы разрешает Стокгольмский суд, — говорит доктор экономических наук профессор Борис Желиба. Но в этом деле есть нравственный аспект: Беларусь находится с Россией в Союзном государстве и вдруг подает на нее в суд?

По мнению эксперта, заявление белорусского вице-премьера — замаскированный психологический ход, чтобы Россия не ушла от обязательств компенсации грязной нефти, а белорусская сторона выиграла в сумме.

— Возможно, есть юридические возможности в рамках ЕАЭС, где предусмотрены такие процедуры, но это будет буря в стакане воды. Я думаю, стороны, как всегда, будут договариваться.

— Компенсирует ли Москва ущерб за грязную нефть белорусским партнерам?

— Должна. От грязной нефти пострадала не только Беларусь, но и Польша, и другие европейские страны. Россия должна компенсировать всем. Есть еще и недополученная выгода со стороны белорусских НПЗ, поскольку они не работали на полную мощность. 

— Директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сообщил, что за апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн. В денежном выражении это свыше 23 миллионов долларов. Предложено два варианта урегулирования вопроса: прокачка до конца года заявленных ранее ПАО «Транснефть» объемов транспортировки нефти на 2019 год в размере 59,75 миллиона тонн или компенсация суммы путем увеличения тарифов на транспортировку нефти на 21,7%. Пойдет ли на это российская сторона?

— Это и экономический, и технический вопрос. ОАО «Гомельтранснефть» как транзитер получило недопоставку, а страны, куда нефть была недопоставлена, могут предъявить претензии транзитеру. Россия всегда резко выступала против повышения транзитных тарифов. Ей проще докачать недопоставленные объемы нефти европейским покупателям.


— Насколько испортил отношения между Беларусью и Россией нефтяной вопрос?

— Конечно, подпортил. Эти отношения сейчас и так не лучшие, а тут еще и грязная нефть. Путин сразу заявил, что будет проведено расследование, что виновные понесут наказание и Россия должна будет компенсировать нанесенный ущерб не только Беларуси, но и остальным потребителям. Но вопрос о том, в какую сумму это выльется, будет обсуждаться специалистами еще долго.

Белорусские переговорщики лишают страну преимуществ в торге с Россией

— Может ли Россия использовать решение нефтяного компенсационного вопроса в определении цены на газ для Беларуси с 2020 года как момент шантажа?

— Газовая проблема стоит отдельно. Все-таки Беларусь получает газ по ценам значительно ниже мировых. Есть зависимость между ценой на нефть и природный газ: цена на газ следует за ценой на нефть, но с временным лагом, который может составлять несколько месяцев и даже полгода. На момент переговоров мы не знаем, какая будет цена на нефть.

Но тут есть еще и комплексный  фактор: каковы будут вообще отношения между нашими странами на момент переговоров, которые, скорее всего, начнутся к концу этого года. Если они наладятся, если Россия пообещает выплатить компенсацию за налоговый маневр или перечислить последний транш кредита ЕАБР, то Беларусь будет вынуждена ответить более тесной интеграцией. Лично меня настораживают заявления белорусских чиновников, что 90% интеграционных вопросов уже согласованы. А какие это вопросы и как их согласовали – неизвестно.

Эта совокупность факторов и определит цену на газ для Беларуси на 2020-й год и дальше.  

 
Теги: Минск
 
 
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О замаскированных ходах в вопросах компенсации «грязной» нефти и перспективах интеграции экономист Борис Желиба.
 
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