ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕАЭС разработан проект концепции коллективной продовольственной безопасности

01.07.2019 18:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В ЕАЭС разработан и представлен на обсуждение проект коллективной продовольственной безопасности.

 

Согласно документу, необходимость формирования согласованной агропромышленной политики обусловлена дефицитом продовольственных ресурсов в мире, ростом цен на важнейшие виды продукции, которые усугубляются экономическими и финансовыми рисками.

 

"При этом большинству рисков и угроз национальной продовольственной безопасности страны ЕАЭС противодействуют самостоятельно. В каждом из государств-членов определены национальные приоритетные направления и механизмы обеспечения продовольственной безопасности, функционируют собственные системы оценки и мониторинга, основанные на комплексе отличающихся критериев и показателей. Однако проблему обеспечения продовольственной безопасности ввиду ее комплексного характера необходимо рассматривать и решать не только в национальном контексте за счет реализации страновых программ, но и в рамках ЕАЭС", - поясняется в проекте.

 

Реализация концепции позволит проводить мониторинг состояния продбезопасности по унифицированной для всех стран ЕАЭС системе оценки. Для этого предусматривается установить индикаторы по физической и экономической доступности сельхозпродукции и продовольствия. Если в течение трех лет эти показатели не будут достигнуты, то будут разрабатываться рекомендации по формированию стратегических запасов, обеспечению гарантированных поставок дефицитных видов сельхозпродукции и продовольствия и внутренней продовольственной помощи уязвимым категориям населения.

 

В документе отмечается, что развитие АПК в странах Союза демонстрирует положительную динамику. С 2012 по 2018 года прирост объема производства сельхозпродукции составил 19,1%. Драйвером роста является значительный урожай зерновых и зернобобовых культур: в 2018 году собрано 141,6 млн тонн, что в 1,5 раза выше, чем 2012 году. Производство растительного масла за этот период выросло в 1,3 раза, мяса птицы - в 1,7 раза, сахара и сыра - на 13,5%.

 

Экспорт сельхозпродукции и продовольствия из стран ЕАЭС с 2012 по 2018 годы вырос на 40%, импорт снизился на 30%.

 

В то же время в АПК стран-членов остаются проблемы, оказывающие существенное влияние на обеспечение продбезопасности. В частности, сохраняется высокий уровень зависимости от импорта селекционных и генетических ресурсов. Особенно высока доля импортных семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, рапса, овощей и даже картофеля. Основная доля импорта племенной продукции приходится на крупный рогатый скот, инкубационные яйца и птицу.

 

В ЕАЭС недостаточно развито производство кормов и кормовых добавок для животноводства и аквакультуры. Ежегодно на закупки этой продукции тратится свыше $1 млрд. Кроме того, страны ЕАЭС зависимы от импорта отдельных видов продовольствия. В 2018 году импорт сельхозпродукции и продовольствия в ЕАЭС превысил $30,5 млрд. При этом из общего объема импорта на продукцию, которая по природно-климатическим условиям не может быть произведена в Союзе, приходится только около 30%. "В значительных объемах ввозятся продукты, произвести которые можно внутри ЕАЭС. В структуре импорта за 2018 год 27% приходится на овощи и фрукты, 5,3% - на мясо, 9% - на алкогольные и безалкогольные напитки. Ежегодно страны Союза импортируют из-за рубежа более 1,5 млн тонн яблок и груш более чем на $1 млрд", - говорится в документе.

 

Оценка уровня обеспечения продбезопасности в рамках ЕАЭС будет проводиться по единой методике, базирующейся на системе основных и дополнительных показателей. К основным показателям относятся физическая доступность сельхозпродукции и продовольствия, экономическая доступность продовольствия, уровень питания населения.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ЕАЭС разработан и представлен на обсуждение проект коллективной продовольственной безопасности.   Согласно документу, необходимость формирования...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Котелево почтили память советских воинов – Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика