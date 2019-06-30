В ЕАЭС разработан проект концепции коллективной продовольственной безопасности

Источник материала: Интерфакс

В ЕАЭС разработан и представлен на обсуждение проект коллективной продовольственной безопасности.

Согласно документу, необходимость формирования согласованной агропромышленной политики обусловлена дефицитом продовольственных ресурсов в мире, ростом цен на важнейшие виды продукции, которые усугубляются экономическими и финансовыми рисками.

"При этом большинству рисков и угроз национальной продовольственной безопасности страны ЕАЭС противодействуют самостоятельно. В каждом из государств-членов определены национальные приоритетные направления и механизмы обеспечения продовольственной безопасности, функционируют собственные системы оценки и мониторинга, основанные на комплексе отличающихся критериев и показателей. Однако проблему обеспечения продовольственной безопасности ввиду ее комплексного характера необходимо рассматривать и решать не только в национальном контексте за счет реализации страновых программ, но и в рамках ЕАЭС", - поясняется в проекте.

Реализация концепции позволит проводить мониторинг состояния продбезопасности по унифицированной для всех стран ЕАЭС системе оценки. Для этого предусматривается установить индикаторы по физической и экономической доступности сельхозпродукции и продовольствия. Если в течение трех лет эти показатели не будут достигнуты, то будут разрабатываться рекомендации по формированию стратегических запасов, обеспечению гарантированных поставок дефицитных видов сельхозпродукции и продовольствия и внутренней продовольственной помощи уязвимым категориям населения.

В документе отмечается, что развитие АПК в странах Союза демонстрирует положительную динамику. С 2012 по 2018 года прирост объема производства сельхозпродукции составил 19,1%. Драйвером роста является значительный урожай зерновых и зернобобовых культур: в 2018 году собрано 141,6 млн тонн, что в 1,5 раза выше, чем 2012 году. Производство растительного масла за этот период выросло в 1,3 раза, мяса птицы - в 1,7 раза, сахара и сыра - на 13,5%.

Экспорт сельхозпродукции и продовольствия из стран ЕАЭС с 2012 по 2018 годы вырос на 40%, импорт снизился на 30%.

В то же время в АПК стран-членов остаются проблемы, оказывающие существенное влияние на обеспечение продбезопасности. В частности, сохраняется высокий уровень зависимости от импорта селекционных и генетических ресурсов. Особенно высока доля импортных семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, рапса, овощей и даже картофеля. Основная доля импорта племенной продукции приходится на крупный рогатый скот, инкубационные яйца и птицу.

В ЕАЭС недостаточно развито производство кормов и кормовых добавок для животноводства и аквакультуры. Ежегодно на закупки этой продукции тратится свыше $1 млрд. Кроме того, страны ЕАЭС зависимы от импорта отдельных видов продовольствия. В 2018 году импорт сельхозпродукции и продовольствия в ЕАЭС превысил $30,5 млрд. При этом из общего объема импорта на продукцию, которая по природно-климатическим условиям не может быть произведена в Союзе, приходится только около 30%. "В значительных объемах ввозятся продукты, произвести которые можно внутри ЕАЭС. В структуре импорта за 2018 год 27% приходится на овощи и фрукты, 5,3% - на мясо, 9% - на алкогольные и безалкогольные напитки. Ежегодно страны Союза импортируют из-за рубежа более 1,5 млн тонн яблок и груш более чем на $1 млрд", - говорится в документе.

Оценка уровня обеспечения продбезопасности в рамках ЕАЭС будет проводиться по единой методике, базирующейся на системе основных и дополнительных показателей. К основным показателям относятся физическая доступность сельхозпродукции и продовольствия, экономическая доступность продовольствия, уровень питания населения.