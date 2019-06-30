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200 тысяч фунтов в неделю. 21-летний Рэшфорд подписал контракт с Манчестер Юнайтед

01.07.2019 20:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о том, что Маркус Рэшфорд подписал новый четырехлетний контракт с клубом. Он рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.


Фото: manutd.com

Рэшфорд является воспитанником Академии клуба, где он обучался с семилетнего возраста. На данный момент Маркус сыграл 170 матчей за первую команду «Юнайтед», а также провел 32 встречи за сборную Англии.

«Я хочу поблагодарить Оле (Гуннара Сульшера — главного тренера Манчестер Юнайтед — Прим.TUT.BY) и его помощников за всё, что они сделали для меня. У нас прекрасный тренерский штаб, у которого всегда есть чему поучиться. Я продолжу свое развитие и сделаю всё, чтобы выйти на новый уровень. Я сделаю все возможное, чтобы вернуть клуб туда, где он должен находиться, и добиться успеха, которого заслужили наши болельщики».

По данным ведущего журналиста BBC Sport Саймона Стоуна, по новому контракту Рэшфорд будет получать 200 000 фунтов в неделю.

 
 
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Контракт рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.
 
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