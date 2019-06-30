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29 июня состоится прямая телефонная линия с 1-ым заместителем председателя Солигорского райисполкома.

01.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


25 июня 2019 19:53 1152

29 июня состоится прямая телефонная линия с 1-ым заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Автор: Эдуард Кидяев.

29 июня 2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Солигорского районного исполнительного комитета Лаптик Александр Григорьевич.

29 июня состоится прямая телефонная линия с 1-ым заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 — 06 — 80.

29 июня состоится прямая телефонная линия с 1-ым заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Информационный отдел «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Солигорского РИК.

©Информационный отдел
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