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29 июня состоится прямая телефонная линия с 1-ым заместителем председателя Солигорского райисполкома.
01.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
25 июня 2019 19:53 1152
29 июня состоится прямая телефонная линия с 1-ым заместителем председателя Солигорского райисполкома.
29 июня 2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Солигорского районного исполнительного комитета Лаптик Александр Григорьевич.
Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 — 06 — 80.
Информационный отдел «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта
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29 июня состоится прямая телефонная линия с 1-ым заместителем председателя Солигорского райисполкома.
25 июня 2019 19:53 1152 29 июня состоится прямая телефонная линия с 1-ым...
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