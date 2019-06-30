Праздничная программа ко Дню Независимости РБ в Солигорске. АНОНС.

Уважаемые жители и гости Солигорского края! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. в г. Солигорске. Полная программа мероприятий, посвящённых празднованию Дня Независимости Республики Беларусь 3 июля 2019 в городе Солигорске.

29 июня 2019 г. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ г. СОЛИГОРСКА.



10.00-13.00 — Велопробег по местам боевой славы.



2 июля 2019 г. м. Погост-1.



13.00 — Праздничный концерт творческих коллективов ОАО «Беларуськалий».



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «Скорбящая мать» на развилке Старобин-Микашевичи.



09.30 — «Перад памяццю схілім галовы» — митинг.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ г. СОЛИГОРСКА.



11.00-12.00 — «Поклон освободителям» — праздничное шествие.



ПАРК «ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ».



12.00-18.45 — «Краіна, дзе цвіце любоў мая» — праздничная концертная программа творческих коллективов учреждений культуры и образования Солигорского района.



12.00-16.00 — «Soligorsk street» — фестиваль уличной культуры.



12.00-16.00 — «Любы сэрцу наш край» — интерактивная площадка, выставка ДПИ, мастер-классы по различным видам ремесел, фотозоны.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ г. СОЛИГОРСКА.



19.00-19.45 — «Табе, Беларусь, прысвячаем» — праздничный концерт коллективов ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».



19.45-20.45 — Концерт группы «Лялькi Карпарэйшн» (г. Минск).



20.45-21.45 — Концертная программа творческих коллективов ОАО «Беларуськалий».



21.45-22.45 — Концерт группы «Тяни-Толкай» (г. Минск).



22.45-22.50 — «Споем гимн вместе» — культурно-патриотическая акция.



22.50-23.00 — Праздничный фейерверк.



Улица ЛЕСНАЯ.



14.00-16.00 — «Спокойствие. Надежность. Безопасность» — показательные выступления ГРОЧС.



12.00-17.00 — «Виртуозы руля» — 4-ый финальный этап Кубка автоспорта. Паркинг ЦТ «Грин».



г.п. СТАРОБИН.



15.00-23.00 — «Беларусь — имя святое» — массовый праздник.



г.п. КРАСНАЯ СЛОБОДА.



11.00-23.00 — «Беларусь — имя побед!» — массовый праздник.

