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Праздничная программа ко Дню Независимости РБ в Солигорске. АНОНС.

01.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


25 июня 2019 18:42 4017

Праздничная программа ко Дню Независимости РБ в Солигорске. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

Уважаемые жители и гости Солигорского края! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. в г. Солигорске.

Полная программа мероприятий, посвящённых празднованию Дня Независимости Республики Беларусь 3 июля 2019 в городе Солигорске.

Праздничная программа ко Дню Независимости РБ в Солигорске. АНОНС.

29 июня 2019 г. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ г. СОЛИГОРСКА.

10.00-13.00 — Велопробег по местам боевой славы.

2 июля 2019 г. м. Погост-1.

13.00 — Праздничный концерт творческих коллективов ОАО «Беларуськалий».

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «Скорбящая мать» на развилке Старобин-Микашевичи.

09.30«Перад памяццю схілім галовы» — митинг.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ г. СОЛИГОРСКА.

11.00-12.00 — «Поклон освободителям» — праздничное шествие.

ПАРК «ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ».

12.00-18.45 — «Краіна, дзе цвіце любоў мая» — праздничная концертная программа творческих коллективов учреждений культуры и образования Солигорского района.

12.00-16.00«Soligorsk street» — фестиваль уличной культуры.

12.00-16.00«Любы сэрцу наш край» — интерактивная площадка, выставка ДПИ, мастер-классы по различным видам ремесел, фотозоны.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ г. СОЛИГОРСКА.

19.00-19.45«Табе, Беларусь, прысвячаем» — праздничный концерт коллективов ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

19.45-20.45 — Концерт группы «Лялькi Карпарэйшн» (г. Минск).

20.45-21.45 — Концертная программа творческих коллективов ОАО «Беларуськалий».

21.45-22.45 — Концерт группы «Тяни-Толкай» (г. Минск).

22.45-22.50 — «Споем гимн вместе» — культурно-патриотическая акция.

22.50-23.00 — Праздничный фейерверк.

Улица ЛЕСНАЯ.

14.00-16.00 — «Спокойствие. Надежность. Безопасность» — показательные выступления ГРОЧС.

12.00-17.00 — «Виртуозы руля» — 4-ый финальный этап Кубка автоспорта. Паркинг ЦТ «Грин».

г.п. СТАРОБИН.

15.00-23.00«Беларусь — имя святое» — массовый праздник.

г.п. КРАСНАЯ СЛОБОДА.

11.00-23.00 — «Беларусь — имя побед!» — массовый праздник.

Праздничная программа ко Дню Независимости РБ в Солигорске. АНОНС.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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25 июня 2019 18:42 4017 Праздничная программа ко Дню Независимости РБ в...
 
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