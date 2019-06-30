3 июля быховчан и гостей города приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь.

3 июля быховчан и гостей города приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики
В 9.00 пройдет возложение цветов к памятникам погибшим воинам и партизанам в Быхове.
В 11.00 на площади Октябрьская начнется торжественный митинг.
Программа дня обещает быть насыщенной и интересной. Быховчан и гостей города ждут выступления творческих коллективов, работников РОЧС, соревнования среди лесорубов, выставка моделей авиамодельного кружка при воскресной школе.
Для детей будут работать батуты, игровые площадки, лабиринты.
Тематические выставки, интерактив-аллея мастеров декоративно-прикладного искусства, тропа здоровья и многое другое ожидает быховчан на празднике.
В 19.00 на площади Октябрьская вечерняя программа начнется с праздничного концерта. Кроме того, всех ожидает сюрприз: «звездный» гость выступит на мероприятии. Кто именно? Приходите — и все увидите сами.
В 22.50 быховчан и гостей города приглашают принять участие в республиканской акции «Споем гимн вместе».
В 23.00 небо над Быховщиной озарит праздничный фейерверк.
Не пропустите! Отпразднуем День Независимости вместе!