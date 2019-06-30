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3 июля быховчан и гостей города приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь

01.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

3 июля быховчан и гостей города приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь.

3 июля быховчан и гостей города приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь

В 9.00 пройдет возложение цветов к памятникам погибшим воинам  и партизанам в Быхове.

В 11.00 на площади Октябрьская начнется торжественный митинг.

Программа дня обещает быть насыщенной и интересной. Быховчан и гостей города ждут выступления творческих коллективов, работников РОЧС, соревнования среди лесорубов, выставка моделей авиамодельного кружка при воскресной школе.

Для детей будут работать батуты, игровые площадки, лабиринты.

Тематические выставки, интерактив-аллея мастеров декоративно-прикладного искусства, тропа здоровья и многое другое ожидает быховчан на празднике.

В 19.00 на площади Октябрьская вечерняя программа начнется с праздничного концерта. Кроме того, всех ожидает сюрприз: «звездный» гость выступит на мероприятии. Кто именно? Приходите — и все увидите сами.

В 22.50 быховчан и гостей города приглашают принять участие в республиканской акции «Споем гимн вместе».

В 23.00 небо над Быховщиной озарит праздничный фейерверк.

Не пропустите! Отпразднуем  День Независимости вместе!

 

 
 
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3 июля быховчан и гостей города приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь. В 9.00 пройдет возложение цветов
 
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