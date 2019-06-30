Куда денут остатки сувениров со II Европейских игр и можно ли купить костюм Лесика

Источник материала: Tut.by

«У многих ребят отклеиваются фликеры на майках, да и по качеству далеко не лучшая форма», — рассказывает один из волонтеров II Европейских игр, который решил продать подаренную ему спортивную экипировку. Соревновательные дни закончились только вчера, а в соцсетях уже организовали целые группы по продаже формы и подарков. Также люди озадачились вопросом, куда денут остатки сувениров, выпущенных к играм и можно ли будет купить костюм Лесика.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Фото носит иллюстративный характер

Участники и волонтеры II Европейских игр организовали Вконтакте целую группу, посвященную форме и подаркам, оставшимся после соревнований. Правда, изначально она задумывалась как площадка для обмена, чтобы люди могли найти нужный им размер шорт-маек. Участники сообщества говорят, что многим выдали одежду не по размеру. Но уже 1 июля там стали появляться объявления о продаже формы. Кто-то хочет избавиться от всего набора сразу, кто-то — что-то оставить себе, что-то продать.

За вещи просят совершенно разные суммы, причем в некоторых объявлениях написано, что они новые, с этикетками.

В одном объявлении сказано «Продам байку за 50 рублей», в другом продают подаренные часы за 30. В большинстве же постов пишут «цена договорная». Стоит отметить, что форма волонтерам выдавалась бесплатно.

— В комплект экипировки входила рубашка поло, брюки-шорты, куртка спортивная и куртка ветрозащитная, кроссовки, кепка и рюкзак, — рассказали в дирекции II Европейских игр.

К продаже подаренной волонтерам одежды в дирекции отнеслись спокойно.

— Конечно, нам бы хотелось, чтобы яркая и узнаваемая форма еще долго радовала ребят, но каждый вправе делать с ней то, что считает нужным. У всех разные жизненные обстоятельства и своя мотивация тех или иных поступков, — сказали в дирекции.

Но не все ребята обрадовались обновкам в своем гардеробе.

— Читала, что якобы комплект формы стоит 1000 белорусских рублей. Я бы больше чем в 100 не оценила. В этой одежде очень жарко, да и фасончик так себе. Естественно, я по городу в таком ходить не буду. А чтоб просто лежала и место занимала в шкафу… — объяснила свое желание продать форму минчанка Дарья. — Пока купить эту одежду никто не захотел.

Еще один волонтер тоже сказал, что «одежда не слишком хорошего качества» и «ее реальная стоимость максимум рублей 200».

— У многих ребят отклеиваются фликеры на майках, да и по качеству далеко не лучшая форма, — отметил парень. — Продаю, потому что она мне не нужна. В ней не то, чтобы стыдно ходить, просто не комфортно. Одеть можно разве что на рыбалку или шашлыки. За рюкзак предлагали 15 рублей, за большие деньги не забирают. Про цены на остальное затрудняюсь ответить. Подарки, которые нам дали, — это отдельная тема, часы еще куда ни шло, все хотят желтые в основном, зеленые не хочет никто. Бутылку что дали, можно выкинуть в мусорку сразу, она просто не рабочая, из нее все выливается.

Нашлись и те, кто форму хочет купить, а не продать. Мы наткнулись на несколько объявлений о покупке.

— По-моему, прикольные куртки давали. Моя подруга была волонтерам, у нее ветровка с игр есть. Тоже себе такую хочу, — рассказала нам минчанка вероника, автор одного из объявлений «куплю». — Пока предложили только одну куртку моего размера за 50 рублей. Подожду, может, кто дешевле предложит.

Кстати, в дирекции игр сказали, что сувениры, оставшиеся со II Европейских игр будут распроданы по сниженным ценам.

— Скидки на сувенирную продукцию были установлены, к примеру, уже на церемонии закрытия. Ряд позиций можно было приобрести с 30% скидкой, — прокомментировали нам в дирекции игр.

Читатели интересовались, можно ли будет приобрести костюм Лесика — символа II Европейских игр. В дирекции ответили, что их продавать не будут.

Сколько всего было продано сувениров и какую сумму выручили в дирекции пока ответить затрудняются.

— До 5 июля, пока все гости еще не покинули нашу страну, сколько было продано сувениров за время Европейских игр, подводить итоги было бы преждевременно. Также как и подсчитывать прибыль от их продажи, поскольку лицензионные права действуют еще до декабря 2019 года.