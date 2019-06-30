Как Фаниполь отметит 3 июля. Программа празднования

Источник материала: Фаниполь Online

Жителей и гостей города 3 июля ожидают концерты, выставки, футбольный матч, шоу мыльных пузырей и многое другое. Празднование Дня Независимости в Фаниполе завершится праздничным салютом.

Программа праздничных мероприятий

Спортивная площадка ГУО «Гимназия г. Фаниполь» (футбольная коробка)

10:00-11.30 - Футбольный матч «Ветеранский футбол»



Центральный сквер

12:00-12:30 - Торжественное открытие праздника

12:30-13:30 - «Беларусь – мая краіна» - праздничная программа детских творческих коллективов ГУ «Фанипольский городской Дом культуры» и города Фаниполь

13:30-14:00 - Игровая программа «Грай, гуляй, душой спявай!», шоу мыльных пузырей, ростовые куклы от Фанипольского ГДК

14:00-14:40 - «По стране шагает праздник» - выступление духового оркестра Минского городского управления МЧС под руководством Эдуарда Степуленка

14:40-15:00 - Танцевально-игровая программа за здоровый образ жизни «Беларусь – спортивная!», массовый флешмоб, танцевальный «БУМ» мам города Фаниполь

15:00-15:40 - «Мир тебе, моя Беларусь!» - праздничная программа народного коллектива «Суседзі» ГУ «Дзержинский городской Дом культуры»

15:40-16:00 - «Творчая Беларусь!» - выступление автора и исполнителя, почетного гражданина города Фаниполь Тамары Ивановны Кощево

16:00-16:30 - «Спявай, мая краіна!» - выступление народного ансамбля «Крыніца»

16:30-16:50 - Спортивный флешмоб «Я, ты, он, она - вместе целая страна» от студии спортивного танца «Надежда»

17:00-17:50 - «Ганаруся табой, Беларусь!» - выступление заслуженного любительского хореографического ансамбля «Крыжачок» (г. Минск)

17:50-18:10 - «Квітней, мая Беларусь!» - выступление народного ансамбля «Ретро-стиль»

18:10-18:50 - «Беларусь – адзіная Радзіма» - выступление ансамбля песни и танца «Ігрыца» (г. Минск)

18:50-19:30 - «Спявай разам з намі» - выступление эстрадной студии «Голоса» ГУ «Дом культуры п. Энергетиков»

19:30-19:50 - Показательное выступление группы спецназа в/ч 30151

19:50-20:30 - Выступление вокальной группы локомотивного депо г. Минска белорусской железной дороги «Экстренное торможение»

20:30-22:00 - «Мой родны кут» - праздничная эстрадная программа артистов ГУ «Фанипольский городской Дом культуры»

22:00 - Праздничный салют

Так же в программе: торговые ряды, выставки, аттракционы, солдатская каша, выставка военной техники, сборка и разборка оружия.