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Как Фаниполь отметит 3 июля. Программа празднования

01.07.2019 — Разное | Фаниполь Online  
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Источник материала: Фаниполь Online

Жителей и гостей города 3 июля ожидают концерты, выставки, футбольный матч, шоу мыльных пузырей и многое другое. Празднование Дня Независимости в Фаниполе завершится праздничным салютом.

Программа праздничных мероприятий

Спортивная площадка ГУО «Гимназия г. Фаниполь» (футбольная коробка)
10:00-11.30 - Футбольный матч «Ветеранский футбол»

Центральный сквер
12:00-12:30 - Торжественное открытие праздника
12:30-13:30 - «Беларусь – мая краіна» - праздничная программа детских творческих коллективов ГУ «Фанипольский городской Дом культуры» и города Фаниполь
13:30-14:00 - Игровая программа «Грай, гуляй, душой спявай!», шоу мыльных пузырей, ростовые куклы от Фанипольского ГДК
14:00-14:40 - «По стране шагает праздник» - выступление духового оркестра Минского городского управления МЧС под руководством Эдуарда Степуленка
14:40-15:00 - Танцевально-игровая программа за здоровый образ жизни «Беларусь – спортивная!», массовый флешмоб, танцевальный «БУМ» мам города Фаниполь
15:00-15:40 - «Мир тебе, моя Беларусь!» - праздничная программа народного коллектива «Суседзі» ГУ «Дзержинский городской Дом культуры»
15:40-16:00 - «Творчая Беларусь!» - выступление автора и исполнителя, почетного гражданина города Фаниполь Тамары Ивановны Кощево
16:00-16:30 - «Спявай, мая краіна!» - выступление народного ансамбля «Крыніца»
16:30-16:50 - Спортивный флешмоб «Я, ты, он, она - вместе целая страна» от студии спортивного танца «Надежда»
17:00-17:50 - «Ганаруся табой, Беларусь!» - выступление заслуженного любительского хореографического ансамбля «Крыжачок» (г. Минск)
17:50-18:10 - «Квітней, мая Беларусь!» - выступление народного ансамбля «Ретро-стиль»
18:10-18:50 - «Беларусь – адзіная Радзіма» - выступление ансамбля песни и танца «Ігрыца» (г. Минск)
18:50-19:30 - «Спявай разам з намі» - выступление эстрадной студии «Голоса» ГУ «Дом культуры п. Энергетиков»
19:30-19:50 - Показательное выступление группы спецназа в/ч 30151
19:50-20:30 - Выступление вокальной группы локомотивного депо г. Минска белорусской железной дороги «Экстренное торможение»
20:30-22:00 - «Мой родны кут» - праздничная эстрадная программа артистов ГУ «Фанипольский городской Дом культуры»
22:00 - Праздничный салют

Так же в программе: торговые ряды, выставки, аттракционы, солдатская каша, выставка военной техники, сборка и разборка оружия.

 
Теги: Минск
 
 
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Программа праздничных мероприятий в Фаниполе, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.
 
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