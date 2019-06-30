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От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. II Европейские игры завершились, но его гости все еще остаются в Беларуси. Так, президент Армении сегодня, 1 июля, посетил Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Резиденты представили свои новейшие разработки для самых разных областей – от оцифровки фермерских полей в земледелии до применения искусственного интеллекта в медицине. Среди перспективных стартапов – электронный паспорт легких и первая белорусская криптобиржа.
Возможности виртуальной реальности в индустрии развлечений Армен Саркисян опробовал лично, устроив тест-драйв на виртуальном мотоцикле.
Заинтересовала армянскую делегацию виртуальная таблица Менделеева. Беларусь может стать одной из первых стран в мире, где начнут проводить школьные уроки с помощью виртуальной реальности. В будущем планируется «научить» парящую голограмму повторять жесты и мимику человека.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Беларусь готова не только делиться опытом, но и поставлять свои решения в Армению. Напомним, большая часть экспорта ПВТ на данный момент идет на рынки США и Европы.
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От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки
Новости Беларуси. II Европейские игры завершились, но его гости все еще остаются в Беларуси. Так, президент Армении сегодня, 1 июля, посетил Парк высоких технологий,...
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