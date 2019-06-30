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От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки

01.07.2019 20:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. II Европейские игры завершились, но его гости все еще остаются в Беларуси. Так, президент Армении сегодня, 1 июля, посетил Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки

От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки

Резиденты представили свои новейшие разработки для самых разных областей – от оцифровки фермерских полей в земледелии до применения искусственного интеллекта в медицине. Среди перспективных стартапов – электронный паспорт легких и первая белорусская криптобиржа.

Возможности виртуальной реальности в индустрии развлечений Армен Саркисян опробовал лично, устроив тест-драйв на виртуальном мотоцикле.

Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ

От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки

Заинтересовала армянскую делегацию виртуальная таблица Менделеева. Беларусь может стать одной из первых стран в мире, где начнут проводить школьные уроки с помощью виртуальной реальности. В будущем планируется «научить» парящую голограмму повторять жесты и мимику человека.

От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Виртуальные технологии, конечно, далеко не все проблемы решат в образовании, но они в значительной степени делают его для детей гораздо более интересным, живым, эмоциональным, динамичным, наглядным, более понятным. В этой сфере мы охотно делимся опытом с самыми разными странами.

Беларусь готова не только делиться опытом, но и поставлять свои решения в Армению. Напомним, большая часть экспорта ПВТ на данный момент идет на рынки США и Европы.

От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки

Люди в материале: Всеволод Янчевский, Армен Саркисян
 
 
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Новости Беларуси. II Европейские игры завершились, но его гости все еще остаются в Беларуси. Так, президент Армении сегодня, 1 июля, посетил Парк высоких технологий,...
 
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