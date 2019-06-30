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«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вахта памяти. В Минске стартует Международный слет постов № 1. В канун 75-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков школьники Беларуси и России возложили цветы к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А в День Независимости – 3 июля – караульные из 12 городов и поселков обеих стран поочередно заступят на почетную вахту памяти у Вечного огня. Также участники форума сразятся в конкурсе военно-патриотической песни и примут участие в республиканской акции «Беларусь помнит».
Отдать дань погибшим, потому что это наша история, которую надо сохранить.
У меня служили два прадеда, и я прихожу сюда, чтобы почтить их память.
Олег Уркель, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Олеся Гавриленко, директор муниципального бюджетного учреждения «Территория молодежи» Новосибирска:
Вахта памяти – это одна из патриотических традиций, живая форма патриотической работы, которая является сегодня международной и позволяет молодежи помнить поколение героев.
К слову, пост № 1 у Вечного огня на площади Победы в 2019 году отмечает 35-летний юбилей. 3 июля 1984 года на пост впервые вступил караул. Тогда за право быть первыми постовыми боролись десятки человек.
Анатолий Курлович, первый секретарь Минского горкома комсомола в 1984 году:
Это была гордость – стоять у этого поста. Не надо было никаких других слов. Если ты стоишь у поста один, значит ты человек, который сегодня добился уже многого и добьешься еще больше.
Организована для участников слета и экскурсионная программа. Школьники изучат экспозицию музея истории Великой Отечественной войны, съездят на «Линию Сталина» и в «Тростенец». Продлится форум до 4 июля.
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Новости Беларуси. Вахта памяти. В Минске стартует Международный слет постов № 1. В канун 75-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков...
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