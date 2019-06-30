ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

01.07.2019 20:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вахта памяти. В Минске стартует Международный слет постов № 1. В канун 75-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков школьники Беларуси и России возложили цветы к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

А в День Независимости – 3 июля – караульные из 12 городов и поселков обеих стран поочередно заступят на почетную вахту памяти у Вечного огня. Также участники форума сразятся в конкурсе военно-патриотической песни и примут участие в республиканской акции «Беларусь помнит».

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

Отдать дань погибшим, потому что это наша история, которую надо сохранить.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

У меня служили два прадеда, и я прихожу сюда, чтобы почтить их память.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

Олег Уркель, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Если бы наши отцы, деды, прадеды не жертвовали собой, то сейчас у нас не было бы того, что мы имеем. Мы считаем, что мы обязаны помнить тех, кто оставил свои жизни ради нас.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

Олеся Гавриленко, директор муниципального бюджетного учреждения «Территория молодежи» Новосибирска:
Помнить нужно и помнить важно поколение героев, поколение наших дедов, прадедов, поколение победителей. Это нужно помнить обязательно. Мы делаем все для того, чтобы наша молодежь помнила об этом поколении.

Вахта памяти – это одна из патриотических традиций, живая форма патриотической работы, которая является сегодня международной и позволяет молодежи помнить поколение героев.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

К слову, пост № 1 у Вечного огня на площади Победы в 2019 году отмечает 35-летний юбилей. 3 июля 1984 года на пост впервые вступил караул. Тогда за право быть первыми постовыми боролись десятки человек.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

Анатолий Курлович, первый секретарь Минского горкома комсомола в 1984 году:
За право стоять на посту было объявлено соревнование в городе Минске. Все классы школ и группы ПТУ участвовали в этом соревновании. Нужно было доказать, что ты достоин стоять у Вечного огня в память о твоих отцах, дедушках, прадедушках.

Это была гордость – стоять у этого поста. Не надо было никаких других слов. Если ты стоишь у поста один, значит ты человек, который сегодня добился уже многого и добьешься еще больше.

Организована для участников слета и экскурсионная программа. Школьники изучат экспозицию музея истории Великой Отечественной войны, съездят на «Линию Сталина» и в «Тростенец». Продлится форум до 4 июля.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

Люди в материале: Олег Уркель, Олеся Гавриленко, Анатолий Курлович
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вахта памяти. В Минске стартует Международный слет постов № 1. В канун 75-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 01.07.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика