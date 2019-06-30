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Новости экономики за 01.07.2019

01.07.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько купюр было заменено на монеты в процессе деноминации, зачем нужна система мгновенных платежей и какую прибавку в этом месяце получат военные пенсионеры? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ТРИ ГОДА НАЗАД В БЕЛАРУСИ ПРОШЛА ДЕНОМИНАЦИЯ

Ровно три года назад в кошельках белорусов снова зазвенели монеты. Произошла деноминация национальной денежной единицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 01.07.2019

Новости экономики за 01.07.2019

В канун очередной годовщины специалисты подвели некоторые итоги и пришли к выводу, что поставленные тогда цели достигнуты. В первую очередь удалось значительно снизить издержки при пересчете наличности и затраты на ее производство.

600 миллионов купюр были успешно заменены на монеты. Их срок службы составляет от 10 до 15 лет, в то же время мелкие банкноты иногда с трудом выдерживали 8 месяцев. Немаловажно и то, что вместе со старыми банкнотами ушло большое количество нулей, которые мы вынуждены были держать в голове.

ГОСЗАКУПКИ ТЕПЕРЬ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ И СТАНУТ БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНЫМИ

Проведение государственных закупок в Беларуси полностью оцифровано. С 1 июля весь процесс – от размещения плана до заключения договора – будет иметь форму электронного документа. Новые правила позволяют провести сделку абсолютно прозрачно.

Новости экономики за 01.07.2019

К примеру, если раньше можно было разместить результаты тендера с одной ценой, а в договоре прописать совсем другую, то теперь, благодаря оцифровке процессов (за редким исключением) на всех этапах стоимость будет одинаковая.

В ИНТЕРНЕТЕ ВСЕ ЕЩЕ МОЖНО КУПИТЬ «БОЛЬШОГО» ЛЕСИКА ЗА BR39,99

Форум закончился, но талисман держит планку. После завершения Игр плюшевый Лесик не потерял своей стоимости и в интернете пока еще продается по прежней цене – 40 рублей.

Новости экономики за 01.07.2019

Правда, это касается только большой, 33-сантиметровой игрушки. Лесик поменьше – высотой 16 сантиметров – похоже, стал настоящим хитом и был продан полностью. Во всяком случае, в интернет-магазине он помечен статусом «нет на складе».

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С 1 июля военные пенсии в Беларуси выросли почти на 5,5 %

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Сколько купюр было заменено на монеты в процессе деноминации, зачем нужна система мгновенных платежей и какую прибавку в этом месяце получат...
 
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