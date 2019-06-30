С 1 июля военные пенсии в Беларуси выросли почти на 5,5 %

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военным пенсионерам пересчитают пенсии. С 1 июля они увеличиваются примерно на 5,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с окончательной отменой корректирующих коэффициентов, которые были введены два года назад.





В 2019 году выплаты уже повышались в пределах 6 %. Благодаря новому повышению, рост размера военных пенсий больше не будет отставать от роста трудовых пенсий по возрасту.