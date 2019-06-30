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С 1 июля военные пенсии в Беларуси выросли почти на 5,5 %

01.07.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военным пенсионерам пересчитают пенсии. С 1 июля они увеличиваются примерно на 5,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с окончательной отменой корректирующих коэффициентов, которые были введены два года назад.

С 1 июля военные пенсии в Беларуси выросли почти на 5,5 %

В 2019 году выплаты уже повышались в пределах 6 %. Благодаря новому повышению, рост размера военных пенсий больше не будет отставать от роста трудовых пенсий по возрасту.

Больше новостей экономики за 1 июля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Военным пенсионерам пересчитают пенсии. С 1 июля они увеличиваются примерно на 5,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с...
 
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