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С 1 июля военные пенсии в Беларуси выросли почти на 5,5 %
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Военным пенсионерам пересчитают пенсии. С 1 июля они увеличиваются примерно на 5,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с окончательной отменой корректирующих коэффициентов, которые были введены два года назад.
В 2019 году выплаты уже повышались в пределах 6 %. Благодаря новому повышению, рост размера военных пенсий больше не будет отставать от роста трудовых пенсий по возрасту.
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Новости Беларуси. Военным пенсионерам пересчитают пенсии. С 1 июля они увеличиваются примерно на 5,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с...
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