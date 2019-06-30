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В Беларуси система мгновенных платежей запущена в опытно-промышленную эксплуатацию с 1 июля

01.07.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Система мгновенных платежей запущена в опытно-промышленную эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, что клиенты могут использовать ее в полном объеме, а банки пока освобождены от платы за проведение расчетов.

В течение месяца регулятор оценит финансовые потоки, определится с тарифами, и с 1 августа сервис начнет работу уже полноценно для всех.

В Беларуси система мгновенных платежей запущена в опытно-промышленную эксплуатацию с 1 июля

В Беларуси система мгновенных платежей запущена в опытно-промышленную эксплуатацию с 1 июля

Система мгновенных платежей позволяет клиентам банков оплачивать товары, работы, услуги и бюджетные обязательства в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздников. Банки могут участвовать в ней добровольно, а конкретные условия проведения таких платежей определяются в договоре с плательщиком.

Больше новостей экономики за 1 июля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Система мгновенных платежей запущена в опытно-промышленную эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, что клиенты...
 
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