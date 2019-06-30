В Беларуси система мгновенных платежей запущена в опытно-промышленную эксплуатацию с 1 июля

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Система мгновенных платежей запущена в опытно-промышленную эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, что клиенты могут использовать ее в полном объеме, а банки пока освобождены от платы за проведение расчетов.

В течение месяца регулятор оценит финансовые потоки, определится с тарифами, и с 1 августа сервис начнет работу уже полноценно для всех.









Система мгновенных платежей позволяет клиентам банков оплачивать товары, работы, услуги и бюджетные обязательства в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздников. Банки могут участвовать в ней добровольно, а конкретные условия проведения таких платежей определяются в договоре с плательщиком.