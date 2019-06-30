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Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

01.07.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 дней ярких впечатлений и триумфальных побед. В Минске завершились II Европейские игры. За время континентального первенства болельщики и спортсмены пережили целую бурю эмоций. Так что эти старты точно запомнятся.

А под стать спортивному форуму и церемония закрытия, которая поздно вечером 30 июня прошла на стадионе «Динамо». И если на старте Игр акцент сделали на истории нашей страны, то на финише весь мир увидел Беларусь современную.

За невероятным действом наблюдала наша съемочная группа.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Стадион буквально взрывается аплодисментами в тот момент, когда легендарная арена взрывается ярким салютом. Эмоции переполняют уже со старта. В едином порыве многотысячный стадион встает, когда звучит гимн хозяйки континентального первенства.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Продолжает церемонию парад флагов-участниц. Самый большой – белорусский – появился на трибуне уже во время гимна. Крупным планом камера выхватывает нашу Марину Литвинчук. Четыре медали в гребле – и эта ноша не тянет. Хотя нет, точно «тянет» на отлично. Белорусская команда завоевала 69 наград. Стоит ли описывать эмоции, когда на стадионе появляются наши чемпионы!?

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

На церемонии закрытия наших атлетов поддерживает Президент. Специально в Минск прилетел Владимир Путин. Все-таки у сборной России высший результат. В VIP-ложе – президент Армении, глава МОК. Среди гостей и Эмомали Рахмон, хотя Таджикистан даже не участвовал в Играх. Одним словом, состязания под нашим флагом объединяют.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Вообще, музыкальное оформление шоу, что называется, легло на душу. Чуть ли не каждая сборная получила свой уникальный белорусский мотив. Кажется, они понятны даже без перевода.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

А вообще, в этот вечер было много белорусского и такого символичного. Даже БелАЗы на майках вокалисток смотрелись как никогда уместно. Тони Мур и Кристина Светличная вносят свои ноты в общую мелодию и поют специально для волонтеров.

А тем временем стадион заполнили Лесики. Шоу «Следуй за мечтой» продолжается и набирает обороты. IOWA, NaviBand, «J:Морс», «Леприконсы» – кажется, весь стадион пустился в пляс.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Но время идет и впереди самая грустная часть церемонии. Спускают флаг Международных олимпийских комитетов. Глава государства благодарит всех участников и спортсменов. Белорусы сделали все, чтобы эти 10 дней превратить во время ярких побед.

Александр Лукашенко на закрытии II Европейских игр: это было торжество ярких впечатлений и сильных эмоций

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Николай Басков и Оксана Волкова напоминают, что пришло время прощаться. Пламя II Европейских игр гаснет. Но огонь не уходит навсегда. Он точно останется в наших сердцах, в сердце Лесика.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

А лепестки волшебного папоротника разлетятся по всему миру, чтобы каждый, кто приехал в Беларусь на этот спортивный праздник, сохранил его частичку в своем сердце навсегда.

А время ярких побед… Нет, для нас оно не закончилось. Это только начало.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 10 дней ярких впечатлений и триумфальных побед. В Минске завершились II Европейские игры. За время континентального первенства болельщики и...
 
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