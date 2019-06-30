В Беларуси изменят Трудовой кодекс. Какие новшества ожидают работников

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие еще новшества хотят ввести в трудовое законодательство. посмотрел, какие еще новшества хотят ввести в трудовое законодательство.





Так, обновленный законопроект предполагает гарантию занятости для добросовестных работников. Эту норму профсоюзы предлагали ввести еще в первом чтении, однако тогда в проект документа она не вошла.





— На протяжении последних нескольких лет мы отмечали тенденцию к увеличению количества краткосрочных контрактов, — сообщает председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Причем нередко такая практика приводила к скрытому сокращению: в случае оптимизации кадров людям просто не продлевали контракты. Человек оставался буквально ни с чем: без работы, без выплат, без переобучения. Именно поэтому мы настояли на включении в Трудовой кодекс нормы, которая гарантирует продление контракта на максимальный срок, если у человека нет взысканий.





Планируется, что с добросовестными работниками будут продлевать контракт в пределах пятилетнего срока его действия на максимальный срок. Что это означает? Допустим, с работником заключили контракт на два года. Если за это время нареканий к нему не было, следующий контракт должны будут заключить на три года, чтобы в итоге в общей сумме получилось пять лет. А после этого с работником должны будут заключить либо контракт минимум на три года, либо бессрочный трудовой договор.





Пытаясь ввести такую норму в первый проект измененного Трудового кодекса, профсоюзы приводили такие цифры: по данным на февраль 2018 года, из 260 тысяч безработных почти 50 тысяч были уволены по истечении срока контракта, в то время как по официальному сокращению — чуть больше 36 тысяч.





— Наши социальные партнеры признают, что проблема «скрытого сокращения» действительно есть и ее надо решать, — говорил в июле 2018 года Михаил Орда. — Сегодня в этой сфере многое отдано, что называется, на откуп нанимателю. В итоге принятие решений о продлении или непродлении контракта зависит только от общего уровня управленческой культуры и доброй воли руководителя. И это при том, что частный сектор стремительно развивается и зачастую преодолевает трудности, ориентируясь исключительно на собственный интерес и выгоду, без учета интересов людей.









Взыскивать с работников штрафы, наложенные на организацию, будет нельзя

В проекте Трудового кодекса сохранилась норма, согласно которой профсоюзы имеют право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Это необходимо для того, чтобы в контракт точно оказались включены гарантии, предоставляемые работнику трудовым законодательством и коллективным договором.





Неизменным останется пункт, согласно которому работника должны предупредить об изменении существенных условий труда за 30 дней. Изначально предполагалось, что этот срок сократят до 7 дней.





— На наш взгляд, такой срок — это явно мало для того, чтобы человек мог найти новую работу, если он не согласен с изменениями условий труда. Именно поэтому мы настояли на том, что работника необходимо предупреждать за 30 дней, — подчеркнул Михаил Орда.





Также в проект Трудового кодекса попала норма об ограничении материальной ответственности работников. Сейчас взыскать штраф, наложенный на организацию, могут с тех работников, с которыми заключены контракты. В результате, как констатируют профсоюзы, такие штрафы нередко выплачивались за счет работников. По новой версии закона сделать так будет уже нельзя, причем неважно, контракт заключен с работником или трудовой договор.





Кроме того, по действующему законодательству пенсионерам не выплачивается трудовое пособие, если они увольняются из-за того, что наниматель нарушил трудовое законодательство. Этот пункт из законопроекта решили убрать, чтобы сохранить равный и справедливый подход ко всем.





Напомним, обсуждать изменения в Трудовой кодекс в парламенте начали год назад. Тогда в документе появились новые нормы: например, введение в законодательство понятия дистанционной работы, появление 14-дневного неоплачиваемого отпуска для отцов после рождения ребенка и возможность работать на полный день по совместительству во время отпуска на основной работе.

