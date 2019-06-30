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Соболенко проиграла 139-й ракетке мира в первом раунде Уимблдона
Источник материала: Партизан
Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде Уимблдона, проиграв в первом круге словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 2:6, 4:6.
За весь матч Арина сделала лишь один брейк, позволив при этом сопернице четырежды выиграть на чужой подаче.
Одним из ключевых факторов поражения стало огромное количество невынужденных ошибок белоруски. У Соболенко это число достигло 28, в то время как у Рыбариковой всего 13.
Арина также восемь раз допускала двойные ошибки (словачка только дважды).
Наконец, Соболенко не сделала ни одного эйса, тогда как занимающая 139-е место в рейтинге WTA Магдалена Рыбарикова — четыре.
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Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде Уимблдона, проиграв в первом круге словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 2:6, 4:6.
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