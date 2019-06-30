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Соболенко проиграла 139-й ракетке мира в первом раунде Уимблдона

01.07.2019 20:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде Уимблдона, проиграв в первом круге словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 2:6, 4:6.

За весь матч Арина сделала лишь один брейк, позволив при этом сопернице четырежды выиграть на чужой подаче.

Одним из ключевых факторов поражения стало огромное количество невынужденных ошибок белоруски. У Соболенко это число достигло 28, в то время как у Рыбариковой всего 13.

Арина также восемь раз допускала двойные ошибки (словачка только дважды).

Наконец, Соболенко не сделала ни одного эйса, тогда как занимающая 139-е место в рейтинге WTA Магдалена Рыбарикова — четыре.

 
 
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Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде Уимблдона, проиграв в первом круге словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 2:6, 4:6.
 
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