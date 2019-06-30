Соболенко проиграла 139-й ракетке мира в первом раунде Уимблдона

За весь матч Арина сделала лишь один брейк, позволив при этом сопернице четырежды выиграть на чужой подаче.





Одним из ключевых факторов поражения стало огромное количество невынужденных ошибок белоруски. У Соболенко это число достигло 28, в то время как у Рыбариковой всего 13.





Арина также восемь раз допускала двойные ошибки (словачка только дважды).





Наконец, Соболенко не сделала ни одного эйса, тогда как занимающая 139-е место в рейтинге WTA Магдалена Рыбарикова — четыре.